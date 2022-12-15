Принцесса Батракитиябха госпитализирована в Таиланде

Тайское общество Красного Креста пригласило жителей и гостей страны оставить записи в книге добрых пожеланий Ее Королевскому Высочеству Принцессе Батрактиябхе Нарендирадбьявати, госпитализированной вечером 14 декабря на фоне проблем с сердцем.

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Как сообщило сегодня (15 декабря) Бюро Королевского двора Таиланда, Ее Королевское Высочество потеряла сознание около 18:20 вечера 14 декабря, когда занималась с собакой в армейском кинологическом центре в округе Пак-Чонг провинции Накхон-Ратчасима.

Принцессу доставили в больницу Pakchongnana Hospital, а когда состояние стабилизировалось, перевезли на вертолете в King Chulalongkorn Memorial Hospital. Согласно предварительному заключению врачей, причиной потери сознания стали проблемы с сердцем. Ее Королевскому Высочеству на прошлой неделе исполнилось 44 года.

Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на Красный Крест, оставить запись в книге пожеланий Принцессе Батрактиябхе можно будет в Chulalongkorn Memorial Hospital с 8:00 утра до 16:00 дня ежедневно, начиная с пятницы. Верховный патриарх тайских буддистов призвал монахов по всей стране молиться о здоровье Ее Королевского высочества.