Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ по провинции, утверждающий требования к туристам, прибывающим на остров по программе Test & Go, действие которой было возобновлено с 1 февраля.

Новости Пхукета

3 Февраля 2022, 07:14 PM

Фото: PR Phuket

Приказ по провинции No. 430 /2565, озаглавленный как «Правила для лиц, которым разрешен въезд в пилотные зоны туризма в Королевстве», был подписан 2 февраля, причем в силу он вступил задним числом – с 1 февраля. Приказ остается актуальным до отдельного распоряжения.

В приказе повторяются те же обновленные условия программы Test & Go, которые ранее озвучил Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) и опубликовало Туристическое управление Таиланда (ТАТ). Власти Пхукета не пояснили, зачем был нужен отдельный приказ по провинции и почему он был подписан лишь 2 февраля.

Согласно приказу, въезжающий по Test & Go турист должен сдать два ПЦР-теста на коронавирус – в день прибытия и на пятый-шестой день пребывания.

Для посещения страны от туриста требуется подтверждение заранее осуществленной оплаты обоих тестов и пребывания в отеле SHA++ во время ожидания результатов анализов. В противном случае иностранец просто не получит Thailand Pass для въезда в страну.

От отелей требуется верифицировать бронирование номеров туристами в течение 30 часов с момента получения данных о бронировании от Министерства иностранных дел. В противном случае заявка на Thailand Pass будет отменена, так что туристу придется подавать новую.

Согласно данным властей, за 2 февраля более 23 тыс. туристов зарегистрировались на посещение Таиланда по схеме Test & Go.