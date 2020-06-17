Приказ о смене губернатора Пхукета вступил в силу

В объявлении в Royal Gazette указывается, что приказ о смене губернаторов трех провинций вступил в силу 15 июня, однако дата непосредственно перевода губернаторов в тексте не присутствует.
Параметры анонсированной в апреле ротации управленческих кадров остались неизменными. Пхакапхонг Тавипатана покидает Пхукет и отправляется в Пхетчабури. На место губернатора Пхукета приходит глава провинции Чаяпхум Наронг Вунчиеу. Пост господина Вунчиеу в провинции Чаяпхум занимает текущий глава Пхетчабури Кобчай Буноранаит.
Назначенному на Пхукет Наронгу Вунчиеу в настоящий момент 57 лет. Чиновник является уроженцем Пхатталунга. С 2014 по 2015 год он был вице-губернатором Краби, с 2015 по 2017 год работал вице-губернатором Накхон-Ратчасимы, а с 2017 года по настоящий момент – губернатором Чаяпхума.