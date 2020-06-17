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Приказ о смене губернатора Пхукета вступил в силу

Сегодня, 17 июня, в Royal Gazette был опубликован приказ о кадровых перестановках в провинциях Пхукет, Пхетчабури и Чаяпхум. Таким образом решение кабмина официально вступило в силу.

Новости Пхукета

17 Июня 2020, 04:32 PM
Пхакапхонг Тавипатана покидает Пхукет и отправляется в Пхетчабури. Фото: Phuket PR Department

Пхакапхонг Тавипатана покидает Пхукет и отправляется в Пхетчабури. Фото: Phuket PR Department

В объявлении в Royal Gazette указывается, что приказ о смене губернаторов трех провинций вступил в силу 15 июня, однако дата непосредственно перевода губернаторов в тексте не присутствует.

Параметры анонсированной в апреле ротации управленческих кадров остались неизменными. Пхакапхонг Тавипатана покидает Пхукет и отправляется в Пхетчабури. На место губернатора Пхукета приходит глава провинции Чаяпхум Наронг Вунчиеу. Пост господина Вунчиеу в провинции Чаяпхум занимает текущий глава Пхетчабури Кобчай Буноранаит.

Назначенному на Пхукет Наронгу Вунчиеу в настоящий момент 57 лет. Чиновник является уроженцем Пхатталунга. С 2014 по 2015 год он был вице-губернатором Краби, с 2015 по 2017 год работал вице-губернатором Накхон-Ратчасимы, а с 2017 года по настоящий момент – губернатором Чаяпхума.


 

 

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