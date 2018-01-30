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Прием заявок на смарт-визу стартует 1 февраля

Профильные государственные агентства Таиланда c 1 февраля начнут рассмотрение заявок на четырехлетние визы нового типа, известные как смарт-визы.

Новости Пхукета

30 Января 2018 17:50:41

Фото: Prime Minister's Delivery Unit
Фото: Prime Minister's Delivery Unit

Новые визы нацелены на привлечение в страну высококвалифицированных сотрудников и инвесторов, готовых вкладываться в передовые отрасли. Одним из таких агентств выступит Агентство по продвижению цифровой экономики (DEPA).

«DEPA займется подтверждение соответствия заявителей на получение смарт-визы. Соответствующая инициатива была одобрена кабинетом министров для снижения нехватки экспертных кадров и ускорения цифровой трансформации в рамках стратегии Таиланд 4.0», – заявил на церемонии запуска проекта глава DEPA Наттапон Нимманпатчарин, слова которого приводит Bangkok Post. Ранее сообщалось, что DEPA будет не единственным участником процесса верификации заявок на новые визы.

Как сообщало ранее информационное управление офиса премьер-министра (PMDU), новая визовая инициатива направлена на привлечение высококвалифицированных кадров и инвесторов в десять отраслей, известных как First S-Curve (пять направлений) и New S-Curve (еще пять). Реализация программы должна вывести на S-образную траекторию роста пять развивающихся отраслей тайской экономики и пять новых.

В первую пятерку входят автомобилестроение нового поколения; умная электроника; премиальный, медицинский и оздоровительный туризм; cельское хозяйство и биотехнологии; продукты питания будущего. Во вторую – робототехника; авиация и логистика; биотопливо и продукция биохимии; цифровая отрасль; Таиланд как медицинский хаб.

Новая виза дает разрешение на пребывание и работу в Таиланде на четырехлетний срок, при этом от формальностей, связанных с оформлением ворк-пермитов, обладатели таких виз освобождены. Кроме того, подавать отчеты в Иммиграционное бюро держателям смарт-визу нужно раз в год, а не каждые 90 дней. Дети и члены семей обладателей смарт-визы также получают разрешение на пребывание в Таиланде.

Смарт-виза доступна в четырех вариантах.

Первый тип – виза для экспертов в области высоких технологий и науки, работающих в компании одного из S-cекторов и получающих зарплату от 200 тыс. бат в месяц.

Второй тип – виза-для лиц, желающих реализовать в Таиланде стартап, отвечающий определенным критериям (среди прочего требуется депозит в размере 600 тыс. бат, а реализован стартап должен быть в течение года)*. 

Третий тип – виза для инвестора, намеревающегося вложиться в технологическую компанию, работающую в одном из S-cекторов. Ключевое требование – размер инвестиций от 20 млн бат.

Четвертый тип – виза для топ-менеджера или руководящего сотрудника, устраивающегося на работу в компанию S-cектора, с минимальной заработной платой в 200 тыс. бат.

Ранее сообщалось, что проверка квалификации претендента на получение смарт-визы будет занимать около 30 дней. При этом в правительстве Таиланду уже отметили, что не ждут большого числа заявок на получение виз нового типа.

*Примечание: Предположительно, именно из-за наличия варианта для стартаперов смарт-визу в ряде изданий называют визой для фрилансеров. 

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