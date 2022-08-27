Прием заявок на 10-летние визы LTR открывается 1 сентября

Власти Таиланда готовы с 1 сентября начать прием заявок на новые 10-летние визы LTR (Long Term Resident Visa) для высокооплачиваемых профессионалов и просто обеспеченных иностранцев, желающих переехать в Королевство. Авторы инициативы ожидают, что новые визы должны обеспечить Таиланду дополнительные 750 млрд бат внешних инвестиций до 2026 года.

Новости Пхукета

В четверг, 25 августа, на Пхукете прошло совещание, посвященное продвижению виз LTR среди целевой иностранной аудитории. Обсуждение проходило в рамках девятого заседания «Совместного комитета частного и государственного секторов по развитию и решению экономических проблем Пхукета». Председательствовал на мероприятии вице-губернатор Амнуай Пинсуван.

На встречу также были приглашены представители бизнеса, включая президента Торговой палаты Пхукета (РСС) Тханусака Пхунгдета. С докладом о визах LTR выступил господин Кантхарот Лаопрадит из Совета по инвестиция (BOI). Именно это ведомство отвечает за новый визовый проект Таиланда.

Идея новых долгосрочных виз была озвучена в 2021 году, а летом этого года были завершены все формальности, необходимые для начала их выдачи. Церемония запуска проекта назначена на 31 августа, прием заявок на LTR должен начаться с 1 сентября.

Власти Таиланда ожидают высокого спроса на визы LTR со стороны иностранцев, которых должен привлечь комфорт и относительная дешевизна жизни в Королевстве. При этом претендовать на LTR смогут только иностранцы с действительно высоким уровнем дохода. Согласно проекту, 10-летняя виза предназначена для четырех групп лиц.

Wealthy Global Citizens

Обеспеченные глобальные граждане, инвестировавшие в Таиланд 1 млн долларов США или имеющие в стране активы на эту сумму.

Инвестиции в размере 1 млн долларов.

Персональный доход не менее 80 тыс. долларов в год на момент подачи заявления;

При персональном доходе менее 80 тыс. долларов, но не менее 40 тыс. долларов – инвестиции в размере 250 тыс. долларов в тайские гособлигации, в тайскую недвижимость или в виде прямых иностранных инвестиций.

Медицинская страховка с покрытием не менее 50 тыс. долларов; социальная страховка, покрывающая лечение в Таиланде; депозит в 100 тыс. долларов.

Wealthy Pensioners

Обеспеченные зарубежные пенсионеры.

Персональный доход не менее 80 тыс. долларов в год на момент подачи заявления;

При персональном доходе менее 80 тыс. долларов, но не менее 40 тыс. долларов – инвестиции в размере 250 тыс. долларов в тайские гособлигации, в тайскую недвижимость или в виде прямых иностранных инвестиций.

Медицинская страховка с покрытием не менее 50 тыс. долларов; социальная страховка, покрывающая лечение в Таиланде; депозит в 100 тыс. долларов.

Work-from-Thailand Professionals

Высокооплачиваемые профессионалы, планирующие дистанционно работать из Таиланда на зарубежные компании.

Персональный доход не менее 80 тыс. долларов в год в течение двух лет на момент подачи заявления;

При персональном доходе менее 80 тыс. долларов, но не менее 40 тыс. долларов в течение двух лет на момент подачи заявления – наличие диплома магистра, обладание интеллектуальной собственностью или получение финансирования категории А.

Работодатель из числа торгующихся на бирже публичных компаний или частных компаний, работающих не менее трех лет с общей выручкой не менее 150 млн долларов за последние три года.

Не менее пяти лет опыта работы в сфере текущего трудоустройства за последние 10 лет.

Медицинская страховка с покрытием не менее 50 тыс. долларов; социальная страховка, покрывающая лечение в Таиланде; депозит в 100 тыс. долларов.

Highly Skilled Professional

Высококвалифицированные зарубежные профессионалы, устраивающиеся на работу в тайские организации и компании из списка целевых отраслей.

Персональный доход не менее 80 тыс. долларов в год в течение двух лет на момент подачи заявления;

При персональном доходе менее 80 тыс. долларов, но не менее 40 тыс. долларов в течение двух лет на момент подачи заявления – диплом магистра в сфере естественных наук и технологий или особый опыт, имеющий прямое отношение к работе, выполнение которой планируется в Таиланде.

Требование о минимальном уровне персонального дохода не распространяется на профессионалов, которые будут работать в государственных ведомствах Таиланда.

Работодатель – бизнес-структура или образовательное учреждение, научно-исследовательская организация, специализированное учреждение по подготовке кадров, тайское государственное ведомство из списка целевых отраслей.

Не менее пяти лет опыта работы в целевой отрасли, кроме заявителей с ученой степенью доктора наук в соответствующей сфере и лиц, планирующих работу в государственном ведомстве Таиланда.

Медицинская страховка с покрытием не менее 50 тыс. долларов; социальная страховка, покрывающая лечение в Таиланде; депозит в 100 тыс. долларов.

Виза LTR предполагает следующие привилегии для обладателя:

Виза на 10 лет в возможностью продления;

Освобождение от правила о четырех тайских работниках на одного иностранца;

Ускоренное обслуживание в международных аэропортах Таиланда;

Подача отчетов в Иммиграционное бюро раз в год, а не каждые 90 дней;

Многократное разрешение на выезд за границу без потери визы (Re-Entry Permit);

Разрешение на работу в Таиланде в цифровом формате (Digital Work Permit).

Ставка подоходного налога 17% для высококвалифицированных профессионалов;

Освобождение от налогов на доходы из-за рубежа;

Упрощенное прохождение формальностей, связанных с визой и ворк-пермитом;

Визы для жены/мужа и детей (всего до четырех виз).

Подать заявление на визу LTR можно онлайн через сайт BOI (см. здесь), а также посольствах и консульствах Таиланда за рубежом или офисах Иммиграционного бюро на территории Королевства. Визовый сбор составляет 50 тыс. бат, сбор за цифровой ворк-пермит – 3 тыс. бат. Обработка заявления в BOI должна занимать не больше 20 дней. Ознакомиться с информационными материалами BOI по новой визе можно здесь.