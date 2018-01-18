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Причиной столкновения спидботов у берегов Пхукета назвали превышение скорости

Главной причиной столкновения двух спидботов у восточного побережья Пхукета стала «высокая скорость». Соответствующий вывод содержится в отчете Морского департамента Пхукета, изучившего обстоятельства инцидента.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Января 2018 12:07:28

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, спидботы Pimracha и Satakamon столкнулись 16 января у устья канала, ведущего к гавани Royal Phuket Marina. Катер Pimracha выходил из канала на скорости в 18 узлов, тогда как лодка Satakamon с группой туристов приближалась к устью со скоростью в районе 25 узлов. Пытаясь разминуться, двигавшиеся навстречу друг другу лодки свернули в одном направлении.

«Катер Pimracha повернул влево, чтобы быстро затормозить, тогда как Satakamon повернул вправо также с целью торможения. Затем обе лодки столкнулись примерно в 600 м от входа в канал», – говорится в отчете Морского департамента.

Спидбот Pimracha врезался в левый борт Satakamon, пробив его часть выше ватерлинии, примерно на уровне пассажирских сидений. На борту Pimracha в этот момент находились трое граждан Таиланда (шкипер и двое членов команды), на борту Satakamon – 34 человека (30 туристов, гид, двое моряков и шкипер).

В результате происшествия пострадали семь туристов из Италии и два гражданина Таиланда: сопровождавший иностранцев гид и один из тайских моряков.

Согласно отчету морского департамента, спидбот Pimracha зарегистрирован на имя компании Satakamon Marine Co, а Satakamon 333 – на Pathiew Phuket Co. Обе компании базируются на Пхукете. Спидботом Pimracha управлял 22-летний Аран Чуайгкла, за штурвалом Satakamon находился 49-летний Ануча Нганкхенг. К ответственности будут привлечены оба.

«Причина инцидента – скорость, с которой двигались лодки. Мы ждем, пока полиция завершит свое расследование, после чего обоим капитанам будут предъявлены обвинения в безответственности, повлекшей причинение вреда другим лицам», – заявил «Новостям Пхукета» сотрудник Морского департамента, попросивший не указывать своего имени в газете.

«Во-первых, им предъявят обвинения в навигации со слишком большой скоростью в зоне, где скорость движения судов ограничена. Максимальное наказание – 2000 бат штрафа. Также действие их лицензий на управление лодками будет приостановлено», – добавил собеседник редакции.

Пхукетский центр помощи туристам (ТАС) в среду, 17 января, подтвердил, что все пострадавшие туристы уже выписаны из больниц. Вчера вечером они должны были покинуть Пхукет на борту круизного лайнера Costa Victoria, направляющегося в Сингапур. Туристы, согласно информации ТАС, получили причитающиеся им страховы выплаты.

Госпитализированного после инцидента туристического гида также уже выписали из больницы, однако получивший более серьезные травмы моряк Виджит Кердсап по-прежнему остается в Vachira Hospital.

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