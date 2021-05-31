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Причиной смерти посла Украины в Таиланде назван сердечный приступ

Тайские судебно-медицинские эксперты назвали причину смерти посла Украины в Таиланде Андрея Бешты, скончавшегося 30 мая во время отдыха на острове Липе. Согласно заключению специалистов, дипломат умер от сердечного приступа.

Новости Пхукета

31 Мая 2021, 05:47 PM
Фото: PR Satun

Фото: PR Satun

Как сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на заявление Королевской полиции Таиланда, вскрытие проводилось в ведомственной больнице правоохранительных органов Police General Hospital в Бангкоке. Никаких следов насильственной смерти обнаружено не было.

Прощание с Андреем Бехтой будет проходить в бангкокском храме с 1 по 4 июня, кремация назначена на 5 июня.

Как заявил официальный представитель правительства Таиланда Ануча Бурапачайсри, премьер-министр страны Прают Чан-Оча глубоко опечален кончиной посла. Правительство Таиланда окажет семье покойного всю необходимую помощь и поддержку.

Андрей Бешта занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Таиланд с ноября 2015 года, с 2017 года господин Бешта был также послом Украины в Лаосе и Мьянме. Срок его полномочий в Таиланде должен был истечь «на третьей неделе июня», уточняет Bangkok Post.

 

 

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