Причиной аварии с летальным исходом стала ссора между водителем и пассажиркой

Полиция раскрыла дополнительные подробности дорожной аварии, произошедшей утром 1 декабря на шоссе Bypass Rd. В частности, подполковник Сучат Милумпхонг озвучил причину ДТП.

Новости Пхукета

2 Декабря 2019, 03:33 PM

Автомобиль Toyota Vios потерял управление и перевернулся на Bypass Rd. около 5:00 утра воскресенья. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, автомобиль Toyota Vios потерял управление и перевернулся на Bypass Rd. около 5:00 утра воскресенья, 1 декабря.

В момент аварии в салоне находились управлявшая машиной гражданка Таиланда и ее пассажирка. Первая получила лишь незначительные травмы, однако вторую выбросило из автомобиля на асфальт. К моменту прибытия помощи женщина была еще в сознании, но позже скончалась.

Имя погибшей женщины было названо сразу после аварии. Ей оказалась 42-летняя Нетчанок Детаран. Имя находившейся за рулем женщины стало известно лишь сегодня. Автомобилем управляла 40-летняя Чалита Суттхитонгтэ.

Изначально госпожа Суттхитонгтэ заявила полицейским, что просто заснула за рулем, однако затем изменила показания, рассказав, что авария произошла, когда она о чем-то ругалась с пассажиркой.

«Они крайне ожесточенно спорили в тот момент, и именно это стало причиной аварии», – заявил подполковник Милумпхонг.

«Госпоже Суттхитонгтэ предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой смерть человека», – добавил офицер.

Проведенная после аварии проверка на алкоголь показала, что госпожа Суттхитонгтэ в момент ДТП была трезва.