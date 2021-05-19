Прибывающих на Пхукет самолетом не включили в программу прибытия на условиях самоизоляции

Пассажиры авиарейсов, направляющиеся на Пхукет, должны при посадке предъявить справку о полной вакцинации или о негативном анализе на COVID-19, сданном не позднее 72 часов до вылета. В противном случае в посадке на борт будет отказано. Прилететь на Пхукет с условием прохождения 14-дневной изоляции авиапассажиры не могут. Такая опция предусмотрена лишь для лиц, въезжающих на остров автотранспортом.

Новости Пхукета

19 Мая 2021, 04:16 PM

Фото: СААТ

Правила прибытия на Пхукет воздушным транспортом прописаны в директиве Управления гражданской авиации Таиланда (СААТ), изданной вечером 18 мая. Распоряжение вступило в силу 19 числа.

«Пассажирам авиарейсов будет отказано в посадке на борт до Пхукета, если они не прошли полную вакцинацию или не имеют справки об отрицательном тесте на COVID-19», – говорится в директиве СААТ.

В документе также указывается, что на мобильном телефоне пассажира должно быть установлено приложение Mor Chana с включенной функцией передачи геолокационных данных во время всего пребывания на Пхукете. Также пассажир должен зарегистрироваться и указать подробности поездки на сайте www.gophuget.com.

«Данные требования введены в соответствии с резолюцией Пхукетского комитета по эпидемиологии», – отмечает СААТ.

Также ведомство настоятельно рекомендует всем пассажирам своевременно уточнять, какие именно ограничения и требования действуют в провинции, куда они направляются.

«Также пассажиров просят строго соблюдать меры Минздрава по предотвращению распространения COVID-19», – говорится в директиве СААТ.

Стоит отметить, что представители органов власти Пхукета пока не дали аналогичного по подробности разъяснения требований к лицам, планирующим прибыть на остров воздушным транспортом.

«Только лица, которые были полностью привиты или в течение 72 часов сдали отрицательный анализ на COVID-19, смогут въехать», – говорил ранее вице-губернатор Пияпонг Чувонг, ограничившись одной лишь этой фразой.

Что касается въезда на остров автотранспортом, то для не вакцинированных лиц без свежих негативных анализов на COVID-19 правило следующее. На на КПП Тха-Чат-Чай они будут получать от медработников направление на карантин. Копия этого документа будет отправляться в муниципалитет того района, куда направляется въезжающий, и передаваться районному Центру чрезвычайных операций (ЕОС). Такие центры эпидемиологического контроля уже организованы в каждом муниципалитете или административной организации района (OrBorTor).

«Затем сотрудники ЕОС уже сами будут вести контроль за вашим карантином дома или в отеле», – господин вице-губернатор.

Господин Чувонг также указал на то, что получить направление на карантин можно лишь с 8:30 утра до 20:30 вечера, хотя границы провинции открыты с 5:00 до 23:00. Рано утром и поздно вечером сотрудники РРНО работать на КПП не будут.

От необходимости соблюдать карантин или предъявлять справки освобождены лица, совершающие однодневные поездки на Пхукет. Как выразился вице-губернатор, «им разрешается приехать, сделать свои дела и уехать».





