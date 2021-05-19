Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Прибывающих на Пхукет самолетом не включили в программу прибытия на условиях самоизоляции

Пассажиры авиарейсов, направляющиеся на Пхукет, должны при посадке предъявить справку о полной вакцинации или о негативном анализе на COVID-19, сданном не позднее 72 часов до вылета. В противном случае в посадке на борт будет отказано. Прилететь на Пхукет с условием прохождения 14-дневной изоляции авиапассажиры не могут. Такая опция предусмотрена лишь для лиц, въезжающих на остров автотранспортом.

Новости Пхукета

19 Мая 2021, 04:16 PM
Фото: СААТ

Фото: СААТ

Правила прибытия на Пхукет воздушным транспортом прописаны в директиве Управления гражданской авиации Таиланда (СААТ), изданной вечером 18 мая. Распоряжение вступило в силу 19 числа.

«Пассажирам авиарейсов будет отказано в посадке на борт до Пхукета, если они не прошли полную вакцинацию или не имеют справки об отрицательном тесте на COVID-19», – говорится в директиве СААТ.

В документе также указывается, что на мобильном телефоне пассажира должно быть установлено приложение Mor Chana с включенной функцией передачи геолокационных данных во время всего пребывания на Пхукете. Также пассажир должен зарегистрироваться и указать подробности поездки на сайте  www.gophuget.com.

«Данные требования введены в соответствии с резолюцией Пхукетского комитета по эпидемиологии», – отмечает СААТ.

Также ведомство настоятельно рекомендует всем пассажирам своевременно уточнять, какие именно ограничения и требования действуют в провинции, куда они направляются.

«Также пассажиров просят строго соблюдать меры Минздрава по предотвращению распространения COVID-19», – говорится в директиве СААТ.

Стоит отметить, что представители органов власти Пхукета пока не дали аналогичного по подробности разъяснения требований к лицам, планирующим прибыть на остров воздушным транспортом.

«Только лица, которые были полностью привиты или в течение 72 часов сдали отрицательный анализ на COVID-19, смогут въехать», – говорил ранее вице-губернатор Пияпонг Чувонг, ограничившись одной лишь этой фразой.

Что касается въезда на остров автотранспортом, то для не вакцинированных лиц без свежих негативных анализов на COVID-19 правило следующее. На на КПП Тха-Чат-Чай они будут получать от медработников направление на карантин. Копия этого документа будет отправляться в муниципалитет того района, куда направляется въезжающий, и передаваться районному Центру чрезвычайных операций (ЕОС). Такие центры эпидемиологического контроля уже организованы в каждом муниципалитете или административной организации района (OrBorTor).

«Затем сотрудники ЕОС уже сами будут вести контроль за вашим карантином дома или в отеле», – господин вице-губернатор.

Господин Чувонг также указал на то, что получить направление на карантин можно лишь с 8:30 утра до 20:30 вечера, хотя границы провинции открыты с 5:00 до 23:00. Рано утром и поздно вечером сотрудники РРНО работать на КПП не будут.

От необходимости соблюдать карантин или предъявлять справки освобождены лица, совершающие однодневные поездки на Пхукет. Как выразился вице-губернатор, «им разрешается приехать, сделать свои дела и уехать».



 

 

Have a news tip-off? Click here

На Пхукете открылась запись на вакцинацию для всех работающих иностранцев
Новый раунд массовой вакцинации стартовал на Пхукете
Пхукет смягчает коронавирусные ограничения
Въезжающим на Пхукет без справок назначили самоизоляцию
Элемент космического аппарата достали из моря близ Пхукета
Отключение электричества запланировано на острове Сирэ
На Пхукете выявили два новых случая COVID-19
В Раваи ввели альтернативу штрафу за отсутствие масок: физические упражнения
Полиция ищет группу иностранцев, замеченных за употреблением пива в ресторане
Губернатор призвал Пхукет объединиться в борьбе с COVID
Отключение электричества запланировано в Лагуне
Министр здравоохранения: Глава правительства верит в открытие Пхукета с 1 июля
Водитель обрушил линию электропередач в Рассаде
На Пхукете зафиксировали снижение числа новых случаев COVID-19
В Патонге 12 человек задержаны за совместное распитие спиртного у пляжа

 

Thai Residential
Art-Tec Design
Smarter Energy Solution Phuket
QSI International School Phuket

 