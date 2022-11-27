Прибытия на Пхукет превысили 10 тыс. человек в день

Согласно данным Иммиграционного бюро Пхукета, за период с 1 по 26 ноября включительно через паспортный контроль в аэропорту прошли 209,1 тыс. пассажиров международных рейсов. Тайские граждан среди них было 2085 человек, все остальные были иностранцам. Показатель в 9000 прибытий был взят неделю назад.
Первая десятка стран по прибытиям из-за рубежа на 1-26 ноября выглядит следующим образом:
- Россия – 51667;
- Индия – 25344;
- Австралия – 13411;
- Великобритания – 11959;
- Германия – 10733;
- Сингапур – 10630;
- Казахстан – 9140;
- Малайзия – 7771;
- США – 6524;
- Южная Корея – 5566.
Таким образом на граждан России приходится четверть всех прибывших на Пхукет пассажиров международных рейсов.
Восстановление российского турпотока уже заметила и Ассоциация тайских туристических агентов (АТТА), которая заявила, что это стало «сюрпризом» для отрасли, но уже в следующем году тайский турбизнес «подстроится» к возвращению многотысячного российского рынка.
Как заявил Bangkok Post президент АТТА Ситдиват Чивараттанапорн, сейчас туристическому бизнесу, работающему с российским рынком (от отелей и ресторанов до транспорта и гидов), нужно «быстро подготовиться», а власти должны «помогать генерировать полезную маркетинговую информацию для оценки реального уровня туристического спроса».
Почетный генеральный секретарь АТТА Адит Чайраттананон также указал на то, что тайской стороне нужно оперативно включаться в игру, чтобы реализовать спрос со стороны россиян, отправляющихся за границу. По прогнозу господина Чайраттананона, рынок «подстроится» к увеличившимся прибытиям россиян в начале следующего года,
«В Таиланде очень немного тайских операторов, специализирующихся на российском рынке. Большинство игроков сами являются россиянами», – заявил почетный генеральный секретарь АТТА. – «Поскольку эти местные специалисты по русскому рынку еще не восстановили деятельность, а тайские операторы не столь хорошо разбираются в данном рынке, то вероятно, что они столкнутся с трудностями, когда начнут перезапускать бизнес после долгого простоя».
За предпандемийный за 2019 год Российская Федерация обеспечила около 1,47 млн прибытий в Таиланд, примерно половину из которых принял Пхукет (41% по данным C9 Hotelworks Билла Барнетта). В 2018 году, что характерно, показатель тоже составлял 1,47 млн.
Впрочем, по общим прибытиям в Таиланд лидерство удерживает 2013 год, когда было зафиксировано почти 1,75 млн прибытий. При этом россияне в то время были и более денежными туристами, поскольку девальвации рубля еще не произошло и курс российской валюты к бату составлял около 1:1 с минимальными колебаниями. Текущий курс на межбанковском валютном рынке – 0,59 бата за 1 рубль или 1,7 рубля за 1 бат (данные ЦБ Таиланда).
По состоянию на 24 ноября 2022 года Таиланд принял 227,4 тыс. россиян, сообщала ранее на этой неделе Bangkok Post.