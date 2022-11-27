Прибытия на Пхукет превысили 10 тыс. человек в день

Дневные зарубежные прибытия на Пхукет превысили 10 тыс. впервые с начала пандемии коронавируса. 26 ноября международный аэропорт зафиксировал 10467 прибывших из-за рубежа. Россиян среди них было 2778 человек, суммарные прибытия из России с начала ноября превысили 50 тыс.

Новости Пхукета

Согласно данным Иммиграционного бюро Пхукета, за период с 1 по 26 ноября включительно через паспортный контроль в аэропорту прошли 209,1 тыс. пассажиров международных рейсов. Тайские граждан среди них было 2085 человек, все остальные были иностранцам. Показатель в 9000 прибытий был взят неделю назад.

Первая десятка стран по прибытиям из-за рубежа на 1-26 ноября выглядит следующим образом:

Россия – 51667;

Индия – 25344;

Австралия – 13411;

Великобритания – 11959;

Германия – 10733;

Сингапур – 10630;

Казахстан – 9140;

Малайзия – 7771;

США – 6524;

Южная Корея – 5566.

Таким образом на граждан России приходится четверть всех прибывших на Пхукет пассажиров международных рейсов.

Восстановление российского турпотока уже заметила и Ассоциация тайских туристических агентов (АТТА), которая заявила, что это стало «сюрпризом» для отрасли, но уже в следующем году тайский турбизнес «подстроится» к возвращению многотысячного российского рынка.

Как заявил Bangkok Post президент АТТА Ситдиват Чивараттанапорн, сейчас туристическому бизнесу, работающему с российским рынком (от отелей и ресторанов до транспорта и гидов), нужно «быстро подготовиться», а власти должны «помогать генерировать полезную маркетинговую информацию для оценки реального уровня туристического спроса».

Почетный генеральный секретарь АТТА Адит Чайраттананон также указал на то, что тайской стороне нужно оперативно включаться в игру, чтобы реализовать спрос со стороны россиян, отправляющихся за границу. По прогнозу господина Чайраттананона, рынок «подстроится» к увеличившимся прибытиям россиян в начале следующего года,

«В Таиланде очень немного тайских операторов, специализирующихся на российском рынке. Большинство игроков сами являются россиянами», – заявил почетный генеральный секретарь АТТА. – «Поскольку эти местные специалисты по русскому рынку еще не восстановили деятельность, а тайские операторы не столь хорошо разбираются в данном рынке, то вероятно, что они столкнутся с трудностями, когда начнут перезапускать бизнес после долгого простоя».

За предпандемийный за 2019 год Российская Федерация обеспечила около 1,47 млн прибытий в Таиланд, примерно половину из которых принял Пхукет (41% по данным C9 Hotelworks Билла Барнетта). В 2018 году, что характерно, показатель тоже составлял 1,47 млн.

Впрочем, по общим прибытиям в Таиланд лидерство удерживает 2013 год, когда было зафиксировано почти 1,75 млн прибытий. При этом россияне в то время были и более денежными туристами, поскольку девальвации рубля еще не произошло и курс российской валюты к бату составлял около 1:1 с минимальными колебаниями. Текущий курс на межбанковском валютном рынке – 0,59 бата за 1 рубль или 1,7 рубля за 1 бат (данные ЦБ Таиланда).

По состоянию на 24 ноября 2022 года Таиланд принял 227,4 тыс. россиян, сообщала ранее на этой неделе Bangkok Post.