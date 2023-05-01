Прибытия на Пхукет из России упали на треть в апреле

Граждане России, Китая и Индии остались самыми массовыми туристами на Пхукете по итогам апреля, однако в целом за месяц в туристической демографии произошли заметные изменения. Четвертыми сейчас идут австралийцы, а замыкают пятерку лидеров по прибытиям британцы. Ни Австралии, ни Великобритании в топ-5 в высокий сезон не было, однако именно в апреле авиакомпании перешли с зимнего на летнее расписание, да и по всем другим параметрам высокий сезон завершился. Общие зарубежные прибытия в аэропорт Пхукета сократились на 16,3% месяц к месяцу, прибытия из России упали на 32,7%, то есть почти на треть, прибытия из Австралии и Великобритании, напротив, выросли.

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Общее число зарубежных прибытий в аэропорт Пхукета в апреле составило 304,5 тыс. человек, говорится в итоговом отчете местного офиса Иммиграционного бюро. В марте прибытия составляли 363,8 тыс. человек, то есть прямой турпоток воздушным транспортом снизился на 16,3%.

Топ-5 стран по прибытиям на Пхукет в апреле через аэропорт:

Россия – 63,5 тыс.;

Китай – 46,7 тыс.;

Индия – 24,9 тыс.;

Австралия – 23,3 тыс.;

Великобритания – 17,6 тыс.

В марте в первую пятерку входили Россия (94,3 тыс.); Китай (45,1 тыс.); Индия (28,4 тыс.); Казахстан (18,2 тыс.); Германия (16,9 тыс.).

Таким образом в сравнении с предыдущим месяцем прибытия из Австралии и Великобритании выросли, хотя отсутствие точных цифр за март не позволяет сказать, насколько значительным было увеличения. Прибытия из России и Индии за месяц сократились на 32,7% и 12,3% соответственно, прибытия из Китая увеличились на 3,5%.

Приведенные показатели учитывают только прямые рейсы из-за рубежа с прохождением паспортного контроля на острове. Трафик через Бангкок с получением штампов на въезд в столице не учитывается в сводках пхукетского офиса Иммиграционного бюро.

Число регистраций по месту проживания на Пхукете на конец апреля – 370,8 тыс., в отчете за март было 418,8 тыс. Как и в предыдущий раз, Иммиграционное бюро напомнило, что владелец жилья или менеджер отеля обязан в течение 24 часов регистрировать каждого остановившегося у него иностранца по форме ТМ.30. За неисполнение требования предусмотрены штрафы, при этом Иммиграционное бюро с прошлого года стало гораздо серьезнее относиться к этому. Более того, теперь владельца жилья проверяют при каждом серьезном правонарушении со стороны иностранца.

Как и месяц назад, Иммиграционное бюро отдельно привело статистику по прибытиям иностранцев морским транспортом, включая круизные лайнеры (их за апрель было 6 против 12 в марте) и частные яхты (их было 49 против 79). Всего остров принял 25,4 тыс. гостей, прибывших по морю, тогда как в марте было 27,3 тыс.

Топ-5 стран по прибытиям на Пхукет в апреле морским транспортом:

Сингапур – 5,9 тыс.;

Малайзия – 4,9 тыс.;

Филиппины – 4,4 тыс.;

Индия – 2 тыс.;

США – 2 тыс.

По итогам марта топ-5 составляли Сингапур (8 тыс.); Малайзия (5,7 тыс.); США (3,5 тыс.); Индонезия (1,7 тыс.); Индия (1,5 тыс.).

Третья часть публикации посвящена совершенными иностранцами правонарушениями и случаям неисполнения владельцами жилья требования о регистрации иностранных жильцов, что также теперь является новым стандартом отчетов Иммиграционного бюро «о прибытиях».

За март правоохранительные органы Пхукета арестовали в общей сложности 29 иностранцев, причем все случаи попали в графу преступлений против государства, а не других лиц. Количество арестов за неисполнение требования о регистрации иностранных жильцов – 17 случаев.

Желтые карточки «бай лыанг» за неуважение к тайским законам получили четыре гражданина Таиланда. Ранее начальник Иммиграционного бюро Пхукета полковник Тханет Сукчай пояснял, что предупреждения тайцем выдаются именно за неисполнение требования о регистрации иностранного жильца по форме ТМ.30.

Красные карточки «бай дэнг», которые для иностранцев обозначают депортацию, в апреле не выдавались. В марте их получили два зарубежных гражданина – один француз и один швед.