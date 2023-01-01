Прибытия из России на Пхукет достигли 100 тыс. в декабре

Согласно данным Иммиграционного бюро, в декабре через паспортный контроль в аэропорту Пхукета прошли 98,1 тыс. обладателей российских паспортов. Однако эта статистика не учитывает тех, кто прилетел через Бангкок и прошла пограничные формальности в Suvarnabhumi. В учетом этих людей месячные прибытия из России на Пхукет впервые с начала пандемии точно превысили 100 тыс.

Новости Пхукета

По состоянию за ноябрь и декабрь, два первых месяца высокого сезона, аэропорт Пхукета принял 578,926 тыс. авиапассажиров из-за рубежа, свидетельствуют данные пхукетского офиса Иммиграционного бюро. В частности, в ноябре было 244,946 тыс., в декабре – 333,980 тыс.

Таким образом показатель турпотока еще не достиг докризисного, хотя отвыкший от туристов Пхукет сейчас ощущает себя буквально заполненным иностранными гостями. Впрочем, по российскому рынку такое ощущение недалеко от реальность, поскольку прибытия из России уже в принципе можно смело называть соответствующими докризисным – 63,357 тыс. в ноябре; 98,147 тыс. в декабре; 161,504 тыс. в сумме за два месяца.

Первая десятка стран по прибытиям на Пхукет за ноябрь-декабрь выглядит следующим образом:

Россия – 161504 визита;

Индия – 63510;

Великобритания – 31974;

Австралия – 31531;

Сингапур – 31425;

Казахстан – 24673;

Германия – 22891;

Малайзия – 20861;

США – 15281;

Южная Корея – 14112;

Первая десятка стран по прибытиям только за декабрь:

Россия – 98147;

Индия – 34247;

Великобритания – 18746;

Сингапур – 18309;

Австралия – 16327;

Казахстан – 14014;

Малайзия – 12272;

Германия – 10547;

США – 8037;

Южная Корея – 7715.

Таким образом Казахстан за месяц поднялся на одну строчку вверх и в декабре стал уже шестым по прибытиям, хотя в ноябре находился на седьмом месте. Также переместились вверх Сингапур и Малайзия. Ранее Туристическое управление Таиланда (ТАТ) синхронно запустило промо-акции по продвижению отдыха в стране среди туристов из Сингапура и Малайзии с прицелом на публику с высокими уровнями доходов, а также на молодежь, которая ни разу в Таиланде еще не была.

Статистика пхукеткого офиса Иммиграционного бюро позволяет выделить следующие ключевые моменты этого высокого сезона: