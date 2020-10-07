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Прибытие первых туристов на Пхукет откладывается

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу заявил о том, что провинция примет первую группу зарубежных туристов только после Вегетарианского фестиваля, который в этом году будет проходить 17-25 октября. Анонсированное ранее прибытие первых иностранцев 8 октября не состоится.

Новости Пхукета

7 Октября 2020, 11:57 AM
Губернатор Наронг Вунсиеу объявил о том, что прибытие первых туристов на Пхукет откладывается. Фото: Phuket PR

Губернатор Наронг Вунсиеу объявил о том, что прибытие первых туристов на Пхукет откладывается. Фото: Phuket PR

О том, что прием первых иностранцев откладывается, губернатор сообщил в ходе прямого эфира на Facebook в среду, 7 октября. Выступление губернатора было посвящено вегетарианскому фестивалю, корректировку плана по открытию для туристов господин Вунсиеу упомянул вскользь.

«Я уже отправил запрос на то, чтобы иностранцы начали прибывать после Вегетарианского фестиваля», – заявил губернатор.

По словам главы провинции, планы были изменены из-за опасений местного наблюдения, что иностранцы могут завезти на остров коронавирус и спровоцировать вторую волну COVID-19.

Губернатор не уточнил, когда и кому был отправлен запрос на отмену запланированного на 8 октября прибытия чартерного рейса из Китая. Новую дату господин Вунсиеу также не назвал.

Глава провинции отметил, что даже решение о проведении Вегетарианского фестиваля далось нелегко. Официальные лиц долго обсуждали целесообразность столь крупного мероприятия. В этом контексте прибытие первых туристов вызывало особые опасения.

«Многие тайцы из других провинций приедут на фестиваль, и были опасения, что иностранцы, которые придут посмотреть на мероприятия, могут принести на Пхукет вирус», – туманно высказался губернатор.

В ходе той же трансляции на Facebook заявление сделал и глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу. Он в очередной раз заявил, что когда Пхукет все же примет первых туристов из-за рубежа, его ведомство будет готово защитить остров от возможного распространения коронавируса.

 

 

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