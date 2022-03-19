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Приближающийся Сонгкран будет в Таиланде сухим

Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) вынес вердикт по Сонгкрану 2022 – отмечать праздник в принципе можно, но пенные вечеринки, обливания водой, использование ароматизированной пудры и употребление алкоголя на мероприятиях запрещены.

Новости Пхукета

19 Марта 2022, 10:00 AM
Сонгкран в Таиланде. Фото: Arnun Chonmahatrakool / Bangkok Post

Сонгкран в Таиланде. Фото: Arnun Chonmahatrakool / Bangkok Post

Решение было принято на заседании CCSA 18 марта. Председательствовал на встрече премьер-министр Королевства Прают Чан-Оча, пишет Bangkok Post.

Генерал Чан-Оча отдал всем государственным ведомствам распоряжение плотно следить за подвариантом «омикрона» BA.2.2, включая эффективность вакцин и различных медикаментов против него.

Глава правительства добавил, что время для объявления коронавируса эндемичным заболеванием еще не пришло – сперва нужно подготовить «план поддержки».

Что касается Сонгкрана, то жителям Королевства разрешены традиционные тихие ритуалы (омовение рук старшим, окропление водой статуй Будды, ритуалы в храмах). Все мероприятия должны проводиться с соблюдением мер по защите от коронавируса.

При этом празднования должны организовываться таким образом, чтобы исключать задействование общественных пространств, таких как дороги. Для проведения мероприятий в общественных местах нужно особое разрешение.

Перемещение между провинциями в праздничные дни ограничиваться не будет. Некоторые платные шоссе даже станут временно бесплатными.

 

 

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