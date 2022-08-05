При пожаре в пабе в Паттайе погибли 13 человек

Не менее 13 человек погибли и более 40 получили травмы в результате ночного пожара в пабе Mountain B, расположенном на Sukhumvit Rd. в Паттайе.

Новости Пхукета

5 Августа 2022, 10:52 AM

Пожар в пабе Mountain B. Фото: Sawang Rojana Thammasathan Foundation

Возгорание произошло около 1:00 ночи 5 мая, сообщает Bangkok Post со ссылкой на Sawang Rojana Thammasathan Foundation. В момент происшествия в заведении было множество посетителей. На снятых очевидцами видео видно, как они разбегаются в панике, на некоторых горит одежда.

Согласно предварительным данным, погибли девятеро мужчин и четыре женщины. Как указала полиция, все погибшие и пострадавшие – граждане Таиланда. Bangkok Post указывает, что четыре обгоревших трупа были обнаружены пожарными у входа в заведение, три – в мужском туалете, один – за стойкой диджея, пять – за кассой.

Очевидцы рассказали, что сперва услышали два взрыва у стойки диджея, затем во все стороны полетели искры, воспламенившие звукоизолирующее покрытие. После этого огонь быстро распространился по обширному помещению, площадь которого составляла три рая.

Менеджер паба – 26-летняя Тханьяпат Сорнсуванхиран – рассказала, что увидела огонь на потолке, после чего приложила все усилия, чтобы вывести людей через главный вход. Bangkok Post не указывает, были ли в Mountain B запасные пожарные выходы.

Паб Mountain B открылся около месяца назад и сразу же стал популярным местом у молодежи. Bangkok Post указывает на возникшую при эвакуации давку, но не делает никаких выводов из этого факта. О возможной причине пожара и столь большого числа жертв не говорится ничего.