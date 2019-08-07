При пожаре на супер-яхте Lady D обошлось без жертв

Возгорание на борту 55-метровой супер-яхты Lady D произошло в районе 8:00 утрам среды, 7 августа. Пожарные получили сообщение об инциденте в 8:20.
Вместе с пожарными на место событий выехали глава округа Таланг Адун Чутхонг, губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана, представители различных профильных ведомств и служб.
По состоянию на 12:00 дня пожар на борту потушен не был. На время тушения яхту отвели от причала, чтобы обезопасить людей, другие лодки и инфраструктуру марины.
Как пояснил шеф полиции Таланга Тхирават Лэмсуван, в баках супер-яхты в момент пожара находилось около 100 тыс. л. топлива. Судно, по его словам, лишь недавно прибыло на Пхукет с острова Лангкави.
Инцидент произошел, когда капитан и команда Lady D были в отпусках за рубежом, но «за лодкой присматривал один человек». В момент возгорания на борту никого не было, заявил полковник Лэмсуван.
Полиция, по словам полковника, уже связалась с владельцем супер-яхты, гражданином Канады Тедом Бленкерсом.