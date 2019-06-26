При полицейском участке Пхукет-Тауна открыли бесплатную парикмахерскую

Полиция Пхукет-Тауна открыла бесплатную парикмахерскую, где могут постричься все желающие. Парикмахерская на территории полицейского участка была открыта во вторник, 25 июня, а первым ее клиентом стал шеф полиции Пхукета Висан Панмани.

Новости Пхукета

26 Июня 2019, 02:55 PM

Фото: Полиция Пхукет-Тауна

«В нашей парикмахерской могут бесплатно постричься сотрудники правоохранительных органов, школьники и студенты, а также обычные люди с невысокими доходами, желающие сэкономить. Одновременно проект направлен на выстраивание добрых отношений между сотрудниками полиции и общественностью», – заявил после стрижки генерал-майор Панмани.

Также бесплатная парикмахерская должна помочь самим полицейским поддерживать положенные по уставу прически.

Парикмахерская расположена в помещении у полицейской столовой, часы работы заведения – с 9:00 до 20:00 по будним дням (кроме среды). Как пояснил капитан Пия Йонгпрадым, с 9:00 до 16:00 посетителей будут стричь студенты местного техникума, а после этого – сами сотрудники полиции.

По желанию посетителя в парикмахерской будет доступно бритье опасной бритвой. Соответствующая практика до сих пор распространена у тайских парикмахеров и пользуется популярностью у их клиентов.

По словам капитана Йонгпрадыма, привлекаемые к работе студенты техникума будут иметь все необходимые навыки обращения с инструментом. Полицейские же будут браться за опасные бритвы только при полной уверенности в своих силах.

«Стрижка и бритье бесплатны для все клиентов, но у нас если ящик для чаевых, если вы захотите оставить денег в благодарность», – добавил капитан Йонгпрадым.