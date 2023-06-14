Преступника на угнанной на Пхукете машине арестовали после погони под Хуа-Хином

Полиция разыскала автомобиль Ford Everest Titanium, угнанный на Пхукете в воскресенье, 11 июня. Поданное местным иностранцем заявление о пропаже его внедорожника ценой в 1 млн бат закончилось тем, что вооруженные полицейские в ночи прочесывали сельскую местность под Хуа-Хином и искали угонщика, который уже бросил машину и просто пытался затеряться. Операцией руководило Центральное бюро расследований (CIB), сотрудники которого тоже подтянулись на место облавы, вооружившись штурмовыми винтовками М4 вдобавок к обычным пистолетам на поясах. Угонщика в итоге арестовали и, судя по всему, без стрельбы.

Новости Пхукета

Мужчину, угнавшего Ford Everest на Пхукете, арестовали после погони под Хуа-Хином. Похищенный автомобиль о уже бросил и думал лишь о том, как не попасться. Фото: CIB / CH7

Мужчину, угнавшего Ford Everest на Пхукете, арестовали после погони под Хуа-Хином. Похищенный автомобиль о уже бросил и думал лишь о том, как не попасться. Фото: CIB / CH7

Мужчину, угнавшего Ford Everest на Пхукете, арестовали после погони под Хуа-Хином. Похищенный автомобиль о уже бросил и думал лишь о том, как не попасться. Фото: CIB / CH7

Мужчину, угнавшего Ford Everest на Пхукете, арестовали после погони под Хуа-Хином. Похищенный автомобиль о уже бросил и думал лишь о том, как не попасться. Фото: CIB / CH7

Мужчину, угнавшего Ford Everest на Пхукете, арестовали после погони под Хуа-Хином. Похищенный автомобиль о уже бросил и думал лишь о том, как не попасться. Фото: CIB / CH7

Центральное бюро расследований (CIB) сообщило об аресте угонщика по имени Сувит вечером 14 июня, тогда как заявление о пропаже «Эвереста» было подано в полицию Пхукет-Тауна еще 11 числа. Машина стоимостью порядка 1 млн бат была украдена у некого гражданина Финляндии, проживающего или в Ко-Кэу, или в Пхукет-Тауне.

Ни имя иностранца, ни фамилия угонщика Сувита в публикации CIB не указываются, также там отсутствует и точная хронология событий. В частности, нет информации о том, когда именно к делу подключились следователи CIB и когда был арестован подозреваемый. Известно, что все события происходили между 11 и 13 июня.

Из сообщения CIB следует, что угнанная на Пхукете машина была замечена дорожной полицией на трассе Phemkasem Rd в Прачуап-Кхири-Кхане, когда дело уже, видимо, вело CIB. Полицейские попытались остановиться «Эверест», но сидевший за рулем 32-летний Сувит не подчинился. Сначала он попробовал оторваться от погони на шоссе, а затем свернул на проселок в тамбоне Салалай, где бросил машину и попытался просто затеряться.

Полицейские начали прочесывать местность и в итоге поймали беглеца. Теперь его должны доставить на Пхукет, где он предстанет перед судом по делу о краже, совершенной в темное время суток и с использованием транспортного средства. При этом транспортное средство в данном случае является и объектом хищения, причем в особо крупном размере, то есть речь идет в прямом смысле о Grand Theft Auto в терминологии ряда штатов США.

На допросе Сувит признался, что у владельца «Эвереста» были открыты ворота придомовой территории, а ключи лежали рядом с входной дверью, что облегчило совершение преступления. Также этот момент в публикации указывает на то, что Сувит сознался в преступлении, в связи с чем может расчитывать на смягчение наказания вдвое.

CIB не уточнило, был ли у мужчины план угона именно принадлежащего финну «Эвереста» или он решил просто воспользоваться удачным случаем. Ранее Сувит уже привлекался к ответственности за кражи, а также по статьям, связанным с наркотиками.