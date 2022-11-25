Преступник с «острым ножом» ограбил минимаркет в Таланге

Полиция Таланга пытается установить личность и выследить мужчину, ограбившего небольшой магазин в поселке Баан-Пон в тамбоне Срисунтхорн. Добычей преступника стали 1,5 тыс. бат, продавщица минимаркета не пострадала, но, по словам полицейских, к их приезду все еще «была в шоке». Особенно женщине запомнился нож грабителя.

Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Крайсорн Бунпрасоб из полиции Таланга получил сообщение об ограблении магазина Baan Pon Minimart около 18:00 вечера 24 ноября.

Приехавших на место событий полицейских встретила 55-летняя продавщица Каньяпхат Чалотхон, которая рассказала об ограблении. По ее словам в магазине зашел некий мужчина в черной одежде, в черной кепке и с черной маской на лице.

Посетитель взял бутылочку энергетика М-150 и пошел к прилавку, но вместо того, чтобы заплатить, достал «острый нож» и потребовал деньги из кассы, одновременно предупредив кассиршу, чтобы она не кричала.

Забрав выручку в размере 1,5 тыс. бат, мужчина покинул магазин и уехал с места преступления на черном мотоцикле, модель которого продавщица назвать затруднилась.

Сейчас полиция пытается установить личность преступника и отследить его передвижения по записям с камер видеонаблюдения. «Острый нож», о котором говорила сотрудница Baan Pon Minimart, был найден на земле неподалеку от магазина. Полиция приобщила оружие к делу в качестве улики.