Преступник с «острым ножом» ограбил минимаркет в Таланге

Подполковник Крайсорн Бунпрасоб из полиции Таланга получил сообщение об ограблении магазина Baan Pon Minimart около 18:00 вечера 24 ноября.
Приехавших на место событий полицейских встретила 55-летняя продавщица Каньяпхат Чалотхон, которая рассказала об ограблении. По ее словам в магазине зашел некий мужчина в черной одежде, в черной кепке и с черной маской на лице.
Посетитель взял бутылочку энергетика М-150 и пошел к прилавку, но вместо того, чтобы заплатить, достал «острый нож» и потребовал деньги из кассы, одновременно предупредив кассиршу, чтобы она не кричала.
Забрав выручку в размере 1,5 тыс. бат, мужчина покинул магазин и уехал с места преступления на черном мотоцикле, модель которого продавщица назвать затруднилась.
Сейчас полиция пытается установить личность преступника и отследить его передвижения по записям с камер видеонаблюдения. «Острый нож», о котором говорила сотрудница Baan Pon Minimart, был найден на земле неподалеку от магазина. Полиция приобщила оружие к делу в качестве улики.