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Престарелый житель Пхукета попал в больницу после первой поездки на скутере

Житель Пхукета в возрасте чуть более 60 лет впервые попробовал сесть на скутер, хотя до этого никогда не ездил на технике с вариатором. Поездка завершилась столкновением со стеной, в ходе которого мужчине насквозь пробило предплечье рукояткой заднего тормоза.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Декабря 2021, 07:24 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о происшествии в поселке Phuket Villa California поступило в больницу Vachira Hospital в 8:50 пятницы, 10 декабря. Приехавшие медики обнаружили пострадавшего – некого Дама Нампута примерно в возрасте 65 лет – сидящего на врезавшемся в стену скутере Honda. Слезть мужчина не мог, поскольку его левая рука была проколота вывернутой ручкой тормоза.

Один из соседей закрывал глаза господину Нампуту, чтобы тот не видел рану. Остальные собравшиеся на месте событий жители поселка тоже не могли смотреть на рану.

Медикам не удалось снять предплечье господина Нампута с рукоятки, так что спасатели Kusoldharm Foundation откусили ее болторезом. Затем мужчину с куском металла в руке отвезли в Vachira Phuket Hospital для извлечения предмета из тела.

Господин Нампут сообщил спасателям и медикам, что впервые сел на мотоцикл с автоматической трансмиссией и не справился с управлением.

 

 

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