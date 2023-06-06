Престарелый житель Паклока погиб в море во время штормовой погоды

Не вернувшийся домой 4 июня рыбак из Паклока был обнаружен мертвым в море на следующее утро. Труп мужчины заметил в воде и доставил на берег его коллега по рыболовному промыслу. Тем временем пхукетские синоптики продлили метеорологическое предупреждение еще на один день, следующее обновление будет выпущено завтра утром (7 июня).

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение об обнаружении тела в районе Ао-По поступило в полицию Таланга примерно в 9:00 утра 5 июня. Полицейских попросили приехать на побережье и провести предусмотренные законом процедуры.

Прибыв на место событий, сотрудники полиции и спасатели Kusoldharm Foundation, обнаружили труп престарелого тайца в воде у небольшого понтонного пирса. Местный рыбак доставил туда обнаруженное в мое тело, но до приезда полиции на берег не вытаскивал.

Погибший был опознан как 50-летний местный житель Прачон Тхаммавонг. Родственники мужчины сообщили, что 4 июня он ушел проверять установленные в море верши для ловки рыбы и не вернулся домой. Предварительная причина смерти – несчастный случай, хотя полицейские отметили небольшую рану на голове у мужчины.

В течение 4-5 июня на Пхукете действовало метеорологическое предупреждение, которое сегодня утром было перевыпущено, но уже как первое оповещение в новой серии. Номер документа за подписью главы Phuket Met – No. 1 (19/2023).

В тексте уже не упоминается тайфун Мавар, но говорится о «довольно сильном юго-западном муссоне». На море ожидаются волны высотой 2-3 м и более в зонах штормов. Маломерным лодкам предписано оставаться на берегу, капитаны крупных судов должны осуществлять навигацию с осторожностью и обходить зоны плохой погоды.

Жителям Пхукета настоятельно рекомендовано помнить о связанных с погодой рисках и следить за сообщениями синоптиков.

Господин Тхаммавонг стал уже пятым подтвержденным утонувшим на острове за период с 27 мая, когда в Патонге погиб турист из России Павел Рафайлович. После этого скончались два гражданина Казахстана, один гражданин Мьянмы и тайский рыбак, тело которого нашли 5 июня.