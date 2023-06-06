Престарелый житель Паклока погиб в море во время штормовой погоды

Сообщение об обнаружении тела в районе Ао-По поступило в полицию Таланга примерно в 9:00 утра 5 июня. Полицейских попросили приехать на побережье и провести предусмотренные законом процедуры.
Прибыв на место событий, сотрудники полиции и спасатели Kusoldharm Foundation, обнаружили труп престарелого тайца в воде у небольшого понтонного пирса. Местный рыбак доставил туда обнаруженное в мое тело, но до приезда полиции на берег не вытаскивал.
Погибший был опознан как 50-летний местный житель Прачон Тхаммавонг. Родственники мужчины сообщили, что 4 июня он ушел проверять установленные в море верши для ловки рыбы и не вернулся домой. Предварительная причина смерти – несчастный случай, хотя полицейские отметили небольшую рану на голове у мужчины.
В течение 4-5 июня на Пхукете действовало метеорологическое предупреждение, которое сегодня утром было перевыпущено, но уже как первое оповещение в новой серии. Номер документа за подписью главы Phuket Met – No. 1 (19/2023).
В тексте уже не упоминается тайфун Мавар, но говорится о «довольно сильном юго-западном муссоне». На море ожидаются волны высотой 2-3 м и более в зонах штормов. Маломерным лодкам предписано оставаться на берегу, капитаны крупных судов должны осуществлять навигацию с осторожностью и обходить зоны плохой погоды.
Жителям Пхукета настоятельно рекомендовано помнить о связанных с погодой рисках и следить за сообщениями синоптиков.
Господин Тхаммавонг стал уже пятым подтвержденным утонувшим на острове за период с 27 мая, когда в Патонге погиб турист из России Павел Рафайлович. После этого скончались два гражданина Казахстана, один гражданин Мьянмы и тайский рыбак, тело которого нашли 5 июня.