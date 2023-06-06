Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Престарелый житель Паклока погиб в море во время штормовой погоды

Не вернувшийся домой 4 июня рыбак из Паклока был обнаружен мертвым в море на следующее утро. Труп мужчины заметил в воде и доставил на берег его коллега по рыболовному промыслу. Тем временем пхукетские синоптики продлили метеорологическое предупреждение еще на один день, следующее обновление будет выпущено завтра утром (7 июня).

Иккапоп Тхонгтуб

6 Июня 2023, 09:52 AM
Престарелый рыбак из Паклока был найден утонувшим утром 5 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Престарелый рыбак из Паклока был найден утонувшим утром 5 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Престарелый рыбак из Паклока был найден утонувшим утром 5 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Престарелый рыбак из Паклока был найден утонувшим утром 5 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Синоптики перевыпустили метеорологическое предупреждение на Пхукете 6 июня. Фото: Phuket Met

Синоптики перевыпустили метеорологическое предупреждение на Пхукете 6 июня. Фото: Phuket Met

Сообщение об обнаружении тела в районе Ао-По поступило в полицию Таланга примерно в 9:00 утра 5 июня. Полицейских попросили приехать на побережье и провести предусмотренные законом процедуры.

Прибыв на место событий, сотрудники полиции и спасатели Kusoldharm Foundation, обнаружили труп престарелого тайца в воде у небольшого понтонного пирса. Местный рыбак доставил туда обнаруженное в мое тело, но до приезда полиции на берег не вытаскивал.

Погибший был опознан как 50-летний местный житель Прачон Тхаммавонг. Родственники мужчины сообщили, что 4 июня он ушел проверять установленные в море верши для ловки рыбы и не вернулся домой. Предварительная причина смерти – несчастный случай, хотя полицейские отметили небольшую рану на голове у мужчины.

В течение 4-5 июня на Пхукете действовало метеорологическое предупреждение, которое сегодня утром было перевыпущено, но уже как первое оповещение в новой серии. Номер документа за подписью главы Phuket MetNo. 1 (19/2023).

В тексте уже не упоминается тайфун Мавар, но говорится о «довольно сильном юго-западном муссоне». На море ожидаются волны высотой 2-3 м и более в зонах штормов. Маломерным лодкам предписано оставаться на берегу, капитаны крупных судов должны осуществлять навигацию с осторожностью и обходить зоны плохой погоды.

Жителям Пхукета настоятельно рекомендовано помнить о связанных с погодой рисках и следить за сообщениями синоптиков.

Господин Тхаммавонг стал уже пятым подтвержденным утонувшим на острове за период с 27 мая, когда в Патонге погиб турист из России Павел Рафайлович. После этого скончались два гражданина Казахстана, один гражданин Мьянмы и тайский рыбак, тело которого нашли 5 июня.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Две аварии произошли ночью на одном и том же перекрестке в Пхукет-Тауне
Таксисты на пирсе в Рассаде лишились монополии на пассажиров паромов
Автомобиль столкнулся с коровами на пхукетском шоссе
Единственным получателем желтой карточки в мае стал гражданин России
Утонувший на Пхукете турист из Казахстана выжил и находится в коме
Сервис заказа такси Bolt стал легальным в Таиланде
Дерево упало на мотоциклистку на Пхукете
Погибший на Найтоне россиянин опознан как гражданин Казахстана
В аэропорту потушили учебный пожар у ВПП
Россиянин утонул на пляже Найтон
Торжества в честь Королевы Сутхиды и дня Вискаха Буча проходят на Пхукете
Полиция устранила «недопонимание» запрета на продажу спиртного 3 июня в аэропорту
Раненую черепаху без передней ласты доставили на лечение на Пхукет
На Yaowarat Rd. у большого Lotus’s начинаются восьмимесячные работы
Турист из Казахстана утонул на пляже Ката

 

The Pavilions Phuket
Thai Residential
PYZHAK EXCHANGE

 