Престарелый турист скончался на морской экскурсии на Пхукете

Скончавшийся на экскурсии к островам Кхай мужчина прилетел на Пхукет с семьей 18 ноября. Погибший был гражданином США японского происхождения, имя в документах указано как Дэнни Джи Лю (Danny G Liu), место рождения – Япония.
Господин Лю отправился на морскую экскурсию с компанией Diamond Sea Marine и во время нахождения на одном из островов группы Кхай просто упал лицом вниз в воду. Мужчине начали делать CPR и доставили в больницу PPAO на Пхукете, но врачи лишь констатировали смерть.
Тело сейчас было отправлено в морг Vachira Phuket Hospital. Специалисты этой больницы должны вынести вердикт о причине смерти, посольство США проинформировано об инциденте. Полиция отметила, что страховым партнером Diamond Sea Marine является компания Navakij Insurance. Размер страхового покрытия в случае смерти – до 1 млн бат. Сумма достаточна для репатриации тела на родину.