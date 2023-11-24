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Престарелый турист скончался на морской экскурсии на Пхукете

Полиция Пхукета ждет заключения медиков о причине смерти 75-летнего иностранца, потерявшего упавшего в воду без чувств во время экскурсии на острова Кхай утром 22 ноября. Проведенная на пляже сердечно-легочная реанимация не позволила вернуть мужчину к жизни. Супруга погибшего сообщила, что у него был муковисцидоз, но пока неизвестно, имело ли это наследственное заболевание какое-либо отношение к смерти.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Ноября 2023, 01:24 PM
Иностранец скончался на морской экскурсии на Пхукете. Мужчине было 75 лет. Фото: Phuket Tourist Police

Иностранец скончался на морской экскурсии на Пхукете. Мужчине было 75 лет. Фото: Phuket Tourist Police

Скончавшийся на экскурсии к островам Кхай мужчина прилетел на Пхукет с семьей 18 ноября. Погибший был гражданином США японского происхождения, имя в документах указано как Дэнни Джи Лю (Danny G Liu), место рождения – Япония.

Господин Лю отправился на морскую экскурсию с компанией Diamond Sea Marine и во время нахождения на одном из островов группы Кхай просто упал лицом вниз в воду. Мужчине начали делать CPR и доставили в больницу PPAO на Пхукете, но врачи лишь констатировали смерть.

Тело сейчас было отправлено в морг Vachira Phuket Hospital. Специалисты этой больницы должны вынести вердикт о причине смерти, посольство США проинформировано об инциденте. Полиция отметила, что страховым партнером Diamond Sea Marine является компания Navakij Insurance. Размер страхового покрытия в случае смерти – до 1 млн бат. Сумма достаточна для репатриации тела на родину.

 

 

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