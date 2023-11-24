Престарелый турист скончался на морской экскурсии на Пхукете

Полиция Пхукета ждет заключения медиков о причине смерти 75-летнего иностранца, потерявшего упавшего в воду без чувств во время экскурсии на острова Кхай утром 22 ноября. Проведенная на пляже сердечно-легочная реанимация не позволила вернуть мужчину к жизни. Супруга погибшего сообщила, что у него был муковисцидоз, но пока неизвестно, имело ли это наследственное заболевание какое-либо отношение к смерти.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Ноября 2023, 01:24 PM

Иностранец скончался на морской экскурсии на Пхукете. Мужчине было 75 лет. Фото: Phuket Tourist Police