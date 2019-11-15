Престарелый турист из Швейцарии скончался на пляже Май-Кхао

Полиция пока не установила обстоятельства смерти 85-летнего туриста из Швейцарии, найденного мертвы на пляже Май-Кхао около 17:30. В ходе осмотра тела, лежавшего на линии прибоя, полиция не обнаружила никаких подозрительных следов.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Ноября 2019, 12:41 PM

Фото: Архив The Phuket News

Подполковник Тхада Содарак из полицейского участка Тха-Чат-Чай был вызван на пляж Май-Кхао около 17:30 четверга, 14 ноября. В поступившем в участок сообщении говорилось, что на пляже обнаружили труп мужчины.

Скончавшимся оказался 85-летний гражданин Швейцарии Пауль Бруннер. Лежавший на линии прибоя мужчина был одет в черные плавки, каких-либо следов насильственной смерти полицейские не обнаружили.

Персонал отеля, где остановился господин Бруннер, сообщил полиции, что он отдыха на Пхукете с супругой, 70-летней гражданкой Франции Эрмой Аллера (Мейе). Около 15:30 дня женщина сообщила сотрудникам гостиницы, что ее спутника нигде нет. Персонал проверил записи с камер видеонаблюдения и выяснил, что мужчина направился на пляж, где его тело и было обнаружено через два часа.

Причина смерти швейцарца пока не установлена.