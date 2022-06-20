Престарелый мужчина погиб на неосвещенной дороге в Таланге

Престарелый мужчина погиб в столкновении двух мотоциклов на ремонтируемой уже около года дороге в Таланге, на которой нет ни освещения, ни нормального покрытия. Мотоциклисту был 81 год.

Иккапоп Тхонгтуб

Два мотоцикла столкнулись на дороге в Таланге, где уже почти год не могут закончить ремонт. Погиб 81-летний мужчина. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два мотоцикла столкнулись на дороге в Таланге, где уже почти год не могут закончить ремонт. Погиб 81-летний мужчина. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два мотоцикла столкнулись на дороге в Таланге, где уже почти год не могут закончить ремонт. Погиб 81-летний мужчина. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два мотоцикла столкнулись на дороге в Таланге, где уже почти год не могут закончить ремонт. Погиб 81-летний мужчина. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция и спасатели получили сообщение о ДТП на дороге Don Chom Thao Rd. в тамбоне Thepkrasattri около 19:45 вечера 16 июня. На месте событий сотрудники правоохранительных органов и парамедики обнаружили двоих пострадавших – 81-летнего гражданина Таиланда Джаруна Тарараттанакуна и 37-летнего бирманца по имени Кьяу Найнг У.

Господин Тарараттанакун к моменту прибытия спасателей уже не подавал признаков жизни. Спасатели сразу приступили к сердечно-легочной реанимации и поспешили доставить его в Thalang Hospital, но там врачам оставалось лишь констатировать смерть. Второго мотоциклиста отвезли в ту же больницу, информация о тяжести полученных им травм отсутствует.

Полиция предварительно установила, что мотоциклы двигались навстречу друг другу и в какой-то момент столкнулись на темной и неровной дороге. Подробные причины столкновения неизвестны.

При этом местные жители сообщили полиции и журналистам, что дорога находится в непригодном для езды состоянии уже почти год – именно столько продолжаются ремонтные работы на ней.

«По ночам, особенно в дождь, разглядеть другие транспортные средства очень сложно, и аварий происходит все больше и больше», – пожаловалась одна из жительниц района.