Престарелый экспат из Швеции найден мертвым в своем доме в Таланге Полиция Пхукета подтвердила гибель 76-летнего гражданина Швеции Стена Торбйорна Мартина, проживавшего в Таланге. Иккапоп Тхонгтуб 8 Октября 2018 12:25:06 Фото: Иккапоп Тхонгтуб Тело погибшего обнаружила утром 7 октября 27-летняя гражданка Таиланда Ладдаван Чантонг, которую, согласно ее словам, господин Мартин попросил привезти ему лекарства от желудочного расстройства. Изучив дом иностранца, полиция не нашла улик, которые бы указывали на насильственную смерть. В настоящий момент следователи полагают, что мужчина скончался от некого заболевания. Дипломатическая миссия Швеции была уведомлена о произошедшем.