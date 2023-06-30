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Престарелые супруги из США покончили с собой на Пхукете

Полиция Пхукета проводит расследование в связи со смертью двух граждан США корейского происхождения, найденных мертвыми в отеле у пляжа Сурин около полудня 29 июня. Полиция обнаружила на месте событий предсмертную записку.

Иккапоп Тхонгтуб

30 Июня 2023, 06:00 PM
Супруги-иностранцы были обнаружены мертвыми в пхукетском отеле 29 июня. Фото: Cherng Talay Police

Супруги-иностранцы были обнаружены мертвыми в пхукетском отеле 29 июня. Фото: Cherng Talay Police

Сообщение о смерти двух иностранцев – граждан США корейского происхождения в возрасте более 60 лет – поступило в полицейский участок тамбона Чернг-Талей примерно в 12:30 дня 29 июня. Мертвые мужчина и женщина находились на кровати, были накрыты одеялом и выглядели спящими. Номер был в полном порядке, ничего указывающего на насилие полицейские не обнаружили.

На столе в комнате лежал шприц и бутылки из под некого медицинского препарата. Рядом находились два письма в конвертах, одно из которых было адресовано отелю, а другое – официальным лицам Таиланда.

Содержание первого письма неизвестно, во втором содержится предупреждение о том, что утром в номере могут быть обнаружены мертвые тела, а также извинения за произошедшее и благодарность за гостеприимство. 

Трупы были доставлены в морг больницы Vachira Phuket Hospital. На момент подготовки этого материала официальное медицинское заключение озвучено не было. Полиция обоснованно предполагала самоубийство методом летальной инъекции.

 

 

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