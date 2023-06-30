Престарелые супруги из США покончили с собой на Пхукете

Сообщение о смерти двух иностранцев – граждан США корейского происхождения в возрасте более 60 лет – поступило в полицейский участок тамбона Чернг-Талей примерно в 12:30 дня 29 июня. Мертвые мужчина и женщина находились на кровати, были накрыты одеялом и выглядели спящими. Номер был в полном порядке, ничего указывающего на насилие полицейские не обнаружили.
На столе в комнате лежал шприц и бутылки из под некого медицинского препарата. Рядом находились два письма в конвертах, одно из которых было адресовано отелю, а другое – официальным лицам Таиланда.
Содержание первого письма неизвестно, во втором содержится предупреждение о том, что утром в номере могут быть обнаружены мертвые тела, а также извинения за произошедшее и благодарность за гостеприимство.
Трупы были доставлены в морг больницы Vachira Phuket Hospital. На момент подготовки этого материала официальное медицинское заключение озвучено не было. Полиция обоснованно предполагала самоубийство методом летальной инъекции.