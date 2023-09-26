Престарелые супруги из Бельгии найдены мертвыми в своем доме в Паклоке

Полиция Таланга получила сообщение о смерти двух бельгийских экспатов в возрасте 80+ лет утром 26 сентября. Об обнаружении тел сообщила их тайская невестка, которой сейчас уже самой исполнилось 62 года. Вся семья жила вместе в одном большом доме в Паклоке, включая мужа дочери, иностранца пенсионного возраста и сына погибших супругов.
Приехавшие по вызову полицейские обнаружили 84-летнюю бельгийку Марию А.С. мертвой в своей постели. В ванной комнате был найден повесившимся ее 85-летний супруг Флорент Л.Е.
Невестка погибших рассказала, что вечером предыдущего дня вернулась из провинции Пханг-Нга, и родители мужа уже спали. Утром она отправилась на рынок, а беспокоиться начала после того, как после возвращения увидела, что престарелые родители не спускались завтракать.
Тогда муж женщины проник в запертую спальню через раздвижную дверь сада и обнаружил, что его отец и мать мертвы. Полиция расследует все возможные варианты случившегося.