Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Престарелые супруги из Бельгии найдены мертвыми в своем доме в Паклоке

Полиция Пхукета проводит расследование в связи со смертью двух граждан Бельгии, обнаруженных мертвыми в своем доме 26 сентября. Все первичные признаки указывают на самоубийство, но полиция прорабатывает и другие версии.

Новости Пхукета

27 Сентября 2023, 09:00 AM
Престарелые супруги из Бельгии найдены мертвыми в своем доме в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Престарелые супруги из Бельгии найдены мертвыми в своем доме в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение о смерти двух бельгийских экспатов в возрасте 80+ лет утром 26 сентября. Об обнаружении тел сообщила их тайская невестка, которой сейчас уже самой исполнилось 62 года. Вся семья жила вместе в одном большом доме в Паклоке, включая мужа дочери, иностранца пенсионного возраста и сына погибших супругов.

Приехавшие по вызову полицейские обнаружили 84-летнюю бельгийку Марию А.С. мертвой в своей постели. В ванной комнате был найден повесившимся ее 85-летний супруг Флорент Л.Е.

Невестка погибших рассказала, что вечером предыдущего дня вернулась из провинции Пханг-Нга, и родители мужа уже спали. Утром она отправилась на рынок, а беспокоиться начала после того, как после возвращения увидела, что престарелые родители не спускались завтракать.

Тогда муж женщины проник в запертую спальню через раздвижную дверь сада и обнаружил, что его отец и мать мертвы. Полиция расследует все возможные варианты случившегося.

 

 

Есть новости? кликните сюда

Россияне за полгода купили квартир в Таиланде на 2,55 млрд бат
Пхукет встретил безвизовых туристов подарками и усилением присутствия полиции в аэропорту
В Патонге частично открыли проезд по центральной улице
Уличныe провода загорелись в Пхукет-Тауне
Иммиграционное бюро сфокусировало свои проверки на юге Пхукета
У охранника отеля в Раваи угнали мотоцикл в его же смену
Фейковое такси с Пхукета обнаружили при проверке транспорта на шоссе в Чумпхоне
Иностранец погиб после прыжка с пешеходного моста в аэропорту Пхукета
Непогода вызвала наводнения, сбой в работе аэропорта, падение линий электропередач на Пхукете
Ночной пожар произошел на вилле в Раваи
Пересмотр налогообложения зарубежных доходов вызвал смятение в Таиланде
Синоптики предупреждают о сильных дождях на Пхукете с 23 сентября
Пропустивший рейс россиянин прожил 14 дней в аэропорту Пхукета
Угонщика арестовали по записям с камер видеонаблюдения
Жалобы таксистов обсудили на Пхукете

 

The Pavilions Phuket
Thai Residential
SOHO Pool Club

 