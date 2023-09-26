Престарелые супруги из Бельгии найдены мертвыми в своем доме в Паклоке

Полиция Пхукета проводит расследование в связи со смертью двух граждан Бельгии, обнаруженных мертвыми в своем доме 26 сентября. Все первичные признаки указывают на самоубийство, но полиция прорабатывает и другие версии.

Новости Пхукета

27 Сентября 2023, 09:00 AM

Престарелые супруги из Бельгии найдены мертвыми в своем доме в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб