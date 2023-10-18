Престарелую пациентку доставили с Пхукета в Хат-Яй самолетом ВМФ

Штаб третьего регионального командования ВМФ Таиланда организовал транспортировку 85-летней пациентки с Пхукета в Хат-Яй. Для перевозки женщины был выделен самолет Dornier-228, транспортировка прошла успешно.В марте этого года власти провинции подтвердили выделение бюджета и земли для открытия на острове филиала больницы Songklanagarind Hospital в рамках проекта Андаманского медцентра. Но пока больница не построена, тяжелых пациентов приходится возить в провинцию Сонгкхла, причем речь идет о нескольких тысячах человек в год.

Новости Пхукета

Военно-морской флот выделил самолет для транспортировки 85-летней женщины с Пхукета в Хат-Яй. Фото: RTN 3rd NAC

Военно-морской флот выделил самолет для транспортировки 85-летней женщины с Пхукета в Хат-Яй. Фото: RTN 3rd NAC

Военно-морской флот выделил самолет для транспортировки 85-летней женщины с Пхукета в Хат-Яй. Фото: RTN 3rd NAC

Военно-морской флот выделил самолет для транспортировки 85-летней женщины с Пхукета в Хат-Яй. Фото: RTN 3rd NAC

Военно-морской флот не уточнил, с какой именно диагноз был у 85-летней пациенте, которую 15 октября доставили самолетом с Пхукета в Хат-Яй по запросу Vachira Phuket Hospital. В публикации третьего командования ВМФ просто говорится, что женщина была «серьезно больная», а транспортировка в провинцию Сонгкхла была «экстренной».

Перевозка осуществлялась на разведывательным самолетом Dornier-228. Главная рабочая лошадка пхукетской базы ВМФ не отличается комфортом на борту, но разместить носилки с человеком там возможно.

Самолет вылетел с Пхукета в 16:52 и благополучно совершил посадку в провинции Сонгкхла в 18:02. На автомобиле скорой помощи путь занял бы порядка шести часов, поскольку Хат-Яй находится практически у самой малайзийской границы.

Пхукет должен получить собственную больницу «регионального» уровня в рамках проекта Андаманского медцентра. Рабочее название медицинского учреждения – PSU Hopital и Songklanagarind Phuket Hospital. Из самого названия следует, что это будет филиал Songklanagarind Hospital из провинции Сонгкхла с опорой на местный кампус Университета Принца Сонгхкла. Больница должна одновременно стать центром подготовки медицинских кадров на Пхукете.

В апреле девелопер MBK Group пожертвовал 36 рай земли в Кату под строительство больницы. Стоимость земли, согласно заявлению MBK, составляет 400 млн бат, бюджет на саму больницу – 3,14 млрд бат, общий бюджет Андаманского медцентра – 5,12 млрд бат.

«Мы жертвуем этот участок земли, отдавая должное обществу. Это важно для нас с точки зрения перспектив здравоохранения и образования, которые MBK считает приоритетом, поскольку мы видим в них важные фундаменты жизни», – заявил на церемонии гендиректор и президент MBK Вичак Прадитванит.

«Больница позволит жителям шести провинций – Сатуна, Краби, Ранонга, Пхукета, Пханг-Нга и Транга – иметь доступ к достойной медицине. Посещающие Пхукет и соседние провинции туристы также смогут получать там качественные медицинские услуги, что будет способствовать развитию медицинского туризма на Пхукете», – добавил он.

В рамках принятой концепции PSU Hospital будет не только современной больницей на 500 станционарных мест, но и учебным центром, которому предстоит готовить порядка 200 узкопрофильных специалистов и около 1000 других работников медицинской отрасли в год.

Как ожидается, PSU Hospital будет обслуживать 25 тыс. стационарных и 300 тыс. амбулаторных пациентов в год. Также на базе больницы должен работать научно-исследовательский центр.

«Если все пойдет по плану, строительство начнется в следующем фискальном году [после 1 октября 2023]. В таком случае закончится оно, как ожидается, в 2027 году», – говорил в марте заместитель ректора PSU Phuket Пхан Тхонгчумнам.

По словам господина Тхонгчумнама, за последний год Хат-Яй принял 9 тыс. пациентов из Vachira Phuket Hospital, причем некоторых перевозили с Пхукета несколько раз.