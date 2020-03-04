Престарелого мужчину задержали при получении посылки с 44 кг марихуаны

Как рассказал на пресс-конференции шеф полиции Вичита полковник Суджин Нилабоди, перехватить партию марихуаны удалось благодаря оперативно полученной полицейскими информации. Участок был предупрежден о том, что груз должен прибыть на остров 29 февраля, также указана была и логистическая компания, через которую должна была быть доставлена посылка.
Сотрудники полиции установили наблюдение в офисе соответствующей компании на Soi Nasue в Вичите. В какой-то момент их внимание привлек пожилой мужчина, получивший крупную картонную коробку. Досмотрев посылку, полицейские обнаружили в ней 44 упаковки марихуаны весом ровно в 1 кг каждая.
Полковник не назвал имени получателя посылки, но указал, что ему были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств пятой категории с целью продажи. Также шеф полиции Вичита отметил, что задержанный, по его собственным словам, сознался, что это была уже пятая из полученных им посылок с наркотиками, при этом за получение груза и распределение его между дилерами он получал меньше 1 тыс. бат.
В беседе с The Phuket News подполковник полиции Вичита Чатчай Чуну добавил, что установить личность отправителя полицейским пока не удалось. Указанное им при отправке имя не нашлось в базе регистрации тайских граждан, а номер удостоверения личность содержал лишь 12 цифр вместо 13.