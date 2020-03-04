Престарелого мужчину задержали при получении посылки с 44 кг марихуаны

Полиция Вичита отчиталась о перехвате крупной партии марихуаны, отправленной на Пхукет из Бангкока через частную службу доставки. Получатель посылки, оказавшийся 60-летним мужчиной, был задержан в офисе логистической компании.

Новости Пхукета

4 Марта 2020, 10:51 AM

Полковник не сообщил ни имени получателя посылки, ни названия логистической компании, через которую был отправлен груз. Фото: Полиция Вичита