Полиция Пхукет-Тауна расследует дело об ограблении 77-летнего местного жителя Сатхита Понгтханапханита, у которого неизвестный преступник отобрал золотую цепочку с амулетом стоимостью свыше 100 тыс. бат.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Января 2020, 01:18 PM

Престарелого мужчину ограбили на улице Пхукет-Тауна. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение об ограблении 77-летнего мужчины поступило в полицейский участок Пхукет-Тауна около 7:30 утра понедельника, 13 января.

Потерпевший рассказал полицейским, что припарковался в одном из переулков у улицы Ongsimphai Rd., чтобы купить еды. Совершив покупки, господин Понгтханапханита вернулся в автомобиль и занял место за рулем, и в этот момент злоумышленник с отверткой в руке распахнул переднюю пассажирскую дверь машины и попытался сорвать золотую цепочку с шеи мужчины, пригрозив тем, что пустит в ход оружие.

Господин Понгтханапханит попробовал выбраться из автомобиля через водительскую дверь и убежать, но сделать этого не сумел. Грабитель дважды ударил его отверткой в левую руку, после чего все же сорвал цепочку с амулетом и скрылся с места событий на скутере Honda Click.

В настоящий момент полиция пытается отследить маршрут перемещения подозреваемого по записями с камер уличного видеонаблюдения. Господин Понгтханапханит оценил украденную цепочку с амулетом в 113 тыс. 750 бат.‬