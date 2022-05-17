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Престарелая женщина покончила с собой в Ко-Кэу

Полиция Пхукета проводит расследование в связи со смертью 59-летней женщины из Ко-Кэу, найденной мертвой в своем доме с огнестрельным ранением головы. Основная версия произошедшего – суицид, однако его мотивы пока не установлены.

Иккапоп ТхонгтубНовости Пхукета

18 Мая 2022, 11:00 AM
Жительница Ко-Кэу покончила с собой утром 17 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жительница Ко-Кэу покончила с собой утром 17 мая. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение о происшествии в Ко-Кэу около 11:00 утра 17 мая. Прибыв на место событий – скромный дом позади китайского храма Sapam Shrine – полицейские во главе с подполковником Тиравутом Чуачаком обнаружили тело 59-летней местной жительницы Супрани Верончакти.

Женщина лежала на полу перед своей кроватью, из огнестрельной раны головы растекалась кровь. Рядом находился револьвер .38 калибра. Выстрел был произведен в правую часть головы.

Согласно предварительным данным, в момент происшествия женщина была в доме одна, соседи просто услышали выстрел. При этом неизвестно, кто именно вызвал полицию. На фото с места событий можно также увидеть сидящего на кровати рядом с телом престарелого мужчину, однако о его личности полиция ничего не сказала. Также неизвестно, откуда у госпожи Верончакти взялся револьвер.

Подполковник Чуачак указал, что погибшая жительница Ко-Кэу страдала от диабета и повышенного давления, связанного с избыточным весом. Однако офицер не указал, насколько серьезными могли быть проблемы со здоровьем и не дополнялись ли они финансовыми трудностями.

Соседка госпожи Верончакти по имени Джанек указала, что беседовала с той в вечер перед самоубийством и ничего подозрительного не заметила.

«Мы говорили об обычных вещах, не было ничего о самоубийстве или о том, что она плохо себя чувствует», – заявила Джанек. При этом женщина не исключила, что ее подруга могла покончить с собой в результате депрессии.

 

 

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