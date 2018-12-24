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Престарелая женщина погибла в результате пожара в Пхукет-Тауне

Престарелая жительница Пхукет-Тауна погибла в результате пожара в своем доме веером 22 декабря.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Декабря 2018, 09:28 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Муниципалитет Пхукет-Тауна получил сообщение о пожаре в одноэтажном доме на Soi Cherng Khiri около 19:00 субботы, 22 декабря. Прибывшие по вызову сотрудники экстренным служб в течение 30 минут справились с огнем, после чего приступили к осмотру сгоревшего дома. Внутри было обнаружено тело 87-летней Аомары Кванмуанг, погибшей в результате пожара.

По словам официальных лиц, госпожа Кванмуанг проживала в своем доме одна. Все ее дети и внуки жили отдельно. Полицейские полагают, что пожар мог произойти из-за короткого замыкания. Впрочем, окончательный вердикт специалисты еще не вынесли.

 

 

 

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