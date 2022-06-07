Премьер-министр засвидетельствовал подписание меморандума об образовании

Глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча принял участие в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании по развитию качественного образования в Phuttamongkolnimit School.

Новости Пхукета

В рамках проекта школа Phuttamongkolnimit School вместе с партнерами в лице Phuket Vocational College, Central Group, Paradise Group и Andara Resort Residences запустит комплексную программу развития детей с дошкольного уровня до получения профессионального образования в соответствии с актуальными потребностями общества и экономики Пхукета.

В частности, речь идет о качественном английском языке, навыкпх в сфере цифровых технологий и предпринимательства, а также общем воспитании людей «тонг хо», то есть достойных во всех отношениях членах общества.

Церемония подписания меморандума прошла 6 июня в Phuttamongkolnimit School, которая является одной из социальных инициатив буддистского храма Wat Mongkol Nimit, а ее лицензиатом выступает настоятель храма. Обучение в школе ведется бесплатно.

Согласно меморандуму, школа и ее партнеры должны предложить воспитанникам комплексную программу обучения с дошкольного уровня и до момента, когда они будут готовы выйти на трудовой рынок Пхукета. При этом, говоря об инициативе, PR-служба пхукетской администрации подчеркнула, что экономика провинции в основном полагается на туристический сектор, что позволяет предположить, что именно к таким карьерам будут готовить детей.





