Премьер-министр: Все запреты остаются в силе до отмены прямыми распоряжениями

Копия уведомления за подписью премьер-министра Праюта Чан-Очи, была опубликована на странице PR-службы пхукетской администрации в 21:09 вечера среды, 29 апреля.
В уведомлении говорится, что в силе остаются все ограничения введенные официальными лицам, включая приказы общенационального уровня, распоряжения губернаторов отдельных провинций и отдельных ведомств, таких как Минздрав и Иммиграционное бюро.
Для Пхукета это означает, что распоряжения губернатора, которые формально должны утратить силу с 1 мая, остаются действующими до прямых распоряжений об их отмене.
В частности, отдельных распоряжений об отмене потребуют запрет на на продажу алкоголя, посещение пляжей, работу компаний туристической сферы и смежных отраслей, включая аренду транспорта и жилья.
Пока что однозначным прямым приказом губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана отменил лишь запрет на перемещение между отдельными районами Пхукета. Внутренние границы будут открыты с 1 мая. Закрытыми останутся лишь пять локаций повышенного риска в Патонг, Чернг-Талей, Рассаде, Ко-Кэу и Вичите.