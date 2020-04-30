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Премьер-министр: Все запреты остаются в силе до отмены прямыми распоряжениями

Глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча объявил о том, что все действующие в стране запреты и ограничения остаются в силе после 1 мая до непосредственной отмены прямыми распоряжениями.

Новости Пхукета

30 Апреля 2020, 02:40 PM
Автоматической отмены каких-либо ограничений 1 мая не будет. Что не отменено властями в Бангкоке или губернатором Пхукета, то остается в силе. Фото: Phuket PR Department

Автоматической отмены каких-либо ограничений 1 мая не будет. Что не отменено властями в Бангкоке или губернатором Пхукета, то остается в силе. Фото: Phuket PR Department

Копия уведомления за подписью премьер-министра Праюта Чан-Очи, была опубликована на странице PR-службы пхукетской администрации в 21:09 вечера среды, 29 апреля.

В уведомлении говорится, что в силе остаются все ограничения введенные официальными лицам, включая приказы общенационального уровня, распоряжения губернаторов отдельных провинций и отдельных ведомств, таких как Минздрав и Иммиграционное бюро.

Для Пхукета это означает, что распоряжения губернатора, которые формально должны утратить силу с 1 мая, остаются действующими до прямых распоряжений об их отмене.

В частности, отдельных распоряжений об отмене потребуют запрет на на продажу алкоголя, посещение пляжей, работу компаний туристической сферы и смежных отраслей, включая аренду транспорта и жилья.

Пока что однозначным прямым приказом губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана отменил лишь запрет на перемещение между отдельными районами Пхукета. Внутренние границы будут открыты с 1 мая. Закрытыми останутся лишь пять локаций повышенного риска в Патонг, Чернг-Талей, Рассаде, Ко-Кэу и Вичите.

 

 

 

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