Премьер-министр: Все запреты остаются в силе до отмены прямыми распоряжениями

Глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча объявил о том, что все действующие в стране запреты и ограничения остаются в силе после 1 мая до непосредственной отмены прямыми распоряжениями.

Новости Пхукета

30 Апреля 2020, 02:40 PM

Автоматической отмены каких-либо ограничений 1 мая не будет. Что не отменено властями в Бангкоке или губернатором Пхукета, то остается в силе. Фото: Phuket PR Department