Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Премьер-министр Таиланда распорядился привести нелегальные отели в соответствие с законом

Премьер-министр Таиланда и глава Национального совета за мир и порядок (NCPO) Прают Чан-Оча воспользовался 44-й статьей конституции и издал на ее основании распоряжение о приведении нелегальных или незарегистрированных отелей в соответствие с требованиями закона.

Новости Пхукета

14 Июня 2019, 01:15 PM
Фото: Архив Bangkok Post

Фото: Архив Bangkok Post

Распоряжение о новом витке кампании по стандартизации отельного рынка было опубликовано 12 июня в Royal Gazette. Как пишет Bangkok Post, целью инициативы является улучшение контроля за отраслью и повышение безопасности отдыхающих.

Распоряжение касается как непосредственно отелей, так и собственников недвижимости, сдающих ее в краткосрочную аренду, и фактически предлагающих отельные услуги без получения соответствующих лицензий и необходимости соблюдения прописанных в законе стандартов.

В качестве примера в публикации Bangkok Post приводится предъявляемое к отелям требование о наличии одного огнетушителя на каждые 200 кв. м площади и не менее двух огнетушителей на каждый этаж.

Распоряжение предусматривает проведение официальными лицами регулярных проверок отелей и аналогично функционирующих объектов на предмет выявления и устранения нарушений. Устраняться все нарушения должны самими нарушителями в 30-дневный срок.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Бары Патонга жалуются на невозможность платить выросший налог в низкий сезон
Dusit Thani планирует экспансию на 2,6 мрлд
Новые правила городского планирования обещают Пхукету приток инвестиций
Регистрация номинантов Property Guru Thailand Property Awards продолжается в Таиланде
Турпоток из Китая продолжает падать на фоне роста других рынков
В Таиланде обсуждают ввод туристического сбора с посещающих страну иностранцев
Italthai готовит экспансию в отельно-туристическом сегменте
Лис Сол стала брокером Northrop & Johnson
Половина тайского списка Forbes понесла убытки за последний год
Image Asia и Class Act Media объявили о слиянии
Hilton нашел руководителя для нового DoubleTree в собственных рядах
Визы по прибытию останутся бесплатными до конца октября
В комплексе VIP KATA Condominium запущена опция обратного выкупа квартир
Число участников Thailand Travel Shield выросло до трех
Налоги при сдаче недвижимости в аренду в Таиланде

 

Laguna Property
MontAzure
Express Carpet and Decor
Thai Residential
Thailand Property Awards - Asia Property Awards

 