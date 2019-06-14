Премьер-министр Таиланда распорядился привести нелегальные отели в соответствие с законом

Премьер-министр Таиланда и глава Национального совета за мир и порядок (NCPO) Прают Чан-Оча воспользовался 44-й статьей конституции и издал на ее основании распоряжение о приведении нелегальных или незарегистрированных отелей в соответствие с требованиями закона.

Новости Пхукета

14 Июня 2019, 01:15 PM

Фото: Архив Bangkok Post

Распоряжение о новом витке кампании по стандартизации отельного рынка было опубликовано 12 июня в Royal Gazette. Как пишет Bangkok Post, целью инициативы является улучшение контроля за отраслью и повышение безопасности отдыхающих.

Распоряжение касается как непосредственно отелей, так и собственников недвижимости, сдающих ее в краткосрочную аренду, и фактически предлагающих отельные услуги без получения соответствующих лицензий и необходимости соблюдения прописанных в законе стандартов.

В качестве примера в публикации Bangkok Post приводится предъявляемое к отелям требование о наличии одного огнетушителя на каждые 200 кв. м площади и не менее двух огнетушителей на каждый этаж.

Распоряжение предусматривает проведение официальными лицами регулярных проверок отелей и аналогично функционирующих объектов на предмет выявления и устранения нарушений. Устраняться все нарушения должны самими нарушителями в 30-дневный срок.