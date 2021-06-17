Премьер-министр Таиланда проверит готовность Пхукета к открытию для туристов

Глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча планирует посетить Пхукет и проверить готовность острова к приему первых зарубежных туристов с 1 июля.

Новости Пхукета

17 Июня 2021, 05:44 PM

Фото: NNT

Согласно сообщению государственного информационного агентства NNT, генерал Чао-Оча и члены кабинета министров должны прибыть на Пхукет 25 июня.

Сразу после прибытия делегация проинспектирует тренировку по приему туристов в пхукетском аэропорту, после чего направится в отель Angsana Laguna Phuket, чтобы понаблюдать за ходом прививочной кампании и провести с местными официальными лицами совещание, посвященное открытию острова для туристов.

Во второй половине дня глава правительства и сопровождающие его лица должны отправиться на пирс в Ао-По и лично ознакомиться с процедурами по приему туристов, прибывающих на остров по морю. Затем делегация вернется в международный аэропорт Пхукета и вылетит в Бангкок.