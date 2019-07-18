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Премьер-министр Таиланда призвал турбизнес перестать наживаться на иностранцах

Премьер-министр Таиланда обратился к туристической отрасли с призывом перестать наживаться на туристах и подумать об имидже страны. Так Прают Чан-Оча отреагировал на пост о двух туристках из Австралии, которым поездка из аэропорта Пхукета до пляжа Ката обошлась в 3 тыс. бат на двоих.

Новости Пхукета

18 Июля 2019, 03:44 PM
Фото: NNT

Фото: NNT

Фото: Ban Kata / Facebook

Фото: Ban Kata / Facebook

Публикация с рассказом о двух туристках, заплативших по 1,5 тыс. бат за поездку из аэропорта до пляжа Ката, была размещена пользователем Bat Kata в популярной пхукетской группе Phuket People Voice во второй половине 17 дня июля.

За сутки пост на Facebook собрал почти 800 комментариев и 3,4 тыс. реакций. Свыше 360 пользователей также поделились им на своих страницах, и в итоге информация дошла до главы тайского правительства Праюта Чан-Очи, который призвал местную индустрию гостеприимства перестать наживаться на туристах, поскольку «это отрицательно влияет на туризм на Пхукете».

«Также это подрывает репутацию тайского народа и всей страны», – добавил Прают Чан-Оча.

Комментарии премьера относительно данного случая уже опубликовало Национальное новостное бюро Таиланда (NNT). Правда, пока что публикация доступна лишь на тайском языке.

Прают Чан-Оча обратился к операторам турбизнеса с призывом не допускать подобного отношения к туристам в будущем, а представителей официальных ведомств призвал проявлять жесткость в борьбе с теми, кто наживается на отдыхающих.

«Это повториться не должно», – заявил глава правительства.

«Таиланд – прекрасное туристическое направление. Гостеприимство тайских людей – одна из вещей, которые впечатляют туристов и ценятся всем миром. Поэтому я хочу попросить народ Таиланда быть хорошими хозяевами своего дома и гостеприимно принимать гостей Таиланда», – заявил премьер-министр.

Отметим, что в изначальной публикации, на которую отреагировал Прают Чан-Оча, указывалось, что туристки подали заявление в полицию. Пост сопровождался фотографией женщин с копией принятого полицией Карона заявления. Официального заявления от полиции Карона, туристической полиции, PR-службы Пхукета и других местных ведомств пока не последовало.

 

 

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