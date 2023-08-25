Премьер-министр Таиланда прибыл на Пхукет с первым визитом

Господин Сеттха Тхависин, утвержденный накануне Королем в должности главы правительства Таиланда, прибыл на Пхукет с официальным визитом. Новый премьер-министр прилетел на остров рейсом Thai Smile в 11:00 утра.

Новости Пхукета

Первым пунктом программы у доверенного лица Таксина Чинавата значится встреча с руководством пхукетского отделения Airports of Thailand (AOT Phuket) по вопросу расширения аэропорта Пхукета для увеличения пропускной способности. Господин Тхависин уже высказал мысль, что можно развести внутренние и международные рейсы по разным аэропортам, построив для одного из направлений новый комплекс.

Вероятно, речь идет о воскрешении проекта аэропорта в провинции Пханг-Нга, который бы снял часть нагрузки с пхукетского, где организация второй взлетно-посадочной полосы невозможна.

Пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket) распространил следующую программу визита господина Тхависина на Пхукет и в провинцию Пханг-Нга.

25 августа:

11:00-12:00. Встреча с руководством AOT Phuket в аэропорту Пхукета.

12:00-12:15. Общение с тайской прессой в аэропорту.

13:00-14:00. Ланч в ресторане Three Monkeys в парке Hanuman World.

14:30-16:30. Встреча с представителями бизнеса и обсуждение стратегии развития Пхукета в отеле Ramada Plaza Chao Fah.

16:50-17:30. Встреча с предпринимателями и туристами на «рынке в старом городе Пхукета».

18:30-19:30. Ужин в неназванном ресторане. Известно лишь, что локация находится в получасе езды от исторического центра Пхукет-Тауна.



20:15-21:30. Встреча с предпринимателями и туристами на Бангла-Роуд в Патонге. Обсуждение вопросов, волнующих развлекательный бизнес.

26 августа:

8:00-12:00. Выезд в провинцию Пханг-Нга с Пхукета. Пункт назначения – округ Такуа-Па.

10:00-11:00. Встреча с операторами туристического бизнеса в неназванной локации в округе Такуа-Па, обсуждение вопросов велнесс-туризма.

11:00-12:00. Ланч в неназванном ресторане в провинции Пханг-Нга.

12:00-14:00. Возвращение на Пхукет.

14:50. Вылет с Пхукета в Бангкок рейсом авиакомпании Bangkok Airways.

Официальные лица не сообщили подробностей о том, когда и где господин Тхависин планирует встречаться с губернатором Пхукета, главой РРАО и другими официальными лицами.

звестно, что на встрече в Ramada Plaza Chao Fah будут присутствовать тяжеловесы турбизнеса, такие как Бхуммикитти Рактэнгам, Конгсак Купхонгсакорн, Тханусак Пхунгдет, Тханават Онгчарон, Суксит Сувандисакун, Виравит Крыасомбат, Тханет Тантипириякит и другие. Два месяца назад они встречались в Патонге с Питой Лимджаронратом, которого тогда СМИ неофициально именовали 30-м премьер-министром Таиланда.

Иностранные фамилии в списке отсутствуют, хотя логично предположить присутствие топ-менеджеров ведущих отелей, занимающих должности в тех или иных отраслевых организациях.