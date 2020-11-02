Премьер-министр Таиланда прибыл на Пхукет

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча прибыл на Пхукет во второй половине дня 2 октября. Первым делом глава правительства оценил готовность местного аэропорта к приему зарубежных рейсов, когда это будет разрешено.

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Самолет премьер-министра совершил посадку в пхукетском аэропорту в 14:15 дня. На месте господина Чан-Очу встречали глава провинции Наронг Вунсиеу, генеральный менеджер аэропорта Тхани Чуангчу, другие официальные лица, персонал аэропорта и представители прессы.

Сперва премьер-министр осмотрел терминал международных рейсов, а затем переместился в так называемый терминал Х, где оборудована лаборатория для проведения тестов на коронавирус. Сам Прают Чан-Оча сдавать анализы не стал.

Выступая перед прессой, генерал Чан-Оча подчеркнул важность соблюдения мер по защите от коронавируса. Одновременно он подчеркнул, что правительство «постаралось ускорить открытие Таиланда для зарубежных туристов».

«Мы приняли и другие меры для поддержки экономики, такие как проект «Кон ла крынг», который уже запущен», – заявил премьер, не пояснив сути проекта.

«Что касается приема людей из-за рубежа, то у нас должны быть достаточно хорошие мощности для их размещения и отели с полным соблюдением защитных мер, где они смогут провести свой 14-дневный карантин. Нам нужно создать правильное пониманием. Не надо винить друг друга. Пожалуйста, поймите каждого и подумайте заново о том, что сделать, чтобы люди снова смогли вернуться на Пхукет и Самуи», – заявил премьер-министр.

«Нужно найти возможность предоставить им доступные места для размещения и цены. Тот факт, что люди хотят вернуться сюда, помогает объединить нацию», – добавил он.

«Давайте относиться друг к другу с сочувствием, все мы тайцы. Об этом прошу. Большое спасибо», – закончил свою речь глава правительства.

Из аэропорта Прают Чан-Оча отправился в Патонг. Там, в отеле Duangjitt Resort and Spa, должна была пройти встреча с представителями турбизнеса, посвященная выводу пхукетской экономики из кризиса.