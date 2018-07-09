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Премьер-министр Таиланда прибыл на Пхукет

Глава тайского правительства Прают Чан-Оча прибыл на Пхукет, чтобы лично посетить координационный центр, руководящей операцией по поиску тел погибших пассажиров туристического судна Phoenix, затонувшего на прошлой неделе.

Новости Пхукета

9 Июля 2018 12:48:42

Фото: NNT
Фото: NNT

Согласно сообщению National News Bureau of Thailand (NNT), самолет генерала Чан-Очи должен был приземлиться в 11:00 утра. Прямо сейчас журналисты ожидают главу правительства на пирсе в Чалонге, где располагается координационный центр поисковой операции.

Вчера зону поиска было решено расширить до побережья провинций Краби и Транг, поскольку специалисты полагают, что тела некоторых из жертв могло отнести волнами достаточно далеко от места кораблекрушения.

Тем временем сама поисковая операция была приостановлена из-за погодных условий. В настоящее время на побережье Андаманского моря действует штормовое предупреждение, аналогичное тому, которое было объявлено в день гибели судна Phoenix.

К настоящему моменту удалось обнаружить тела 42 погибших (одно тело находится на морском дне), еще 14 человек числятся пропавшими без вести, спасены 14. Соответствующие цифры накануне озвучил губернатор провинции Норрапхат Плодтхонг.

Капитану судна Phoeninx уже предъявлены обвинения в халатности, повлекшей за собой гибель людей. Ранее также сообщалось о том, что обвинения могут быть выдвинуты и против компании T.C. Blue Dream Co Ltd.

NNT сообщает, что после визита на Пхукет генерал Чан-Оча отправится в Чианг-Рай, где продолжается операция по спасению школьников и футбольного тренера из затопленной пещеры Тхам-Луанг. Четверо детей уже спасены, остальные ждут своей очереди на эвакуацию.

 

 

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