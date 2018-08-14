Премьер-министр Таиланда посетит Пхукет

Глава тайского правительства Прают Чан-Оча и члены кабинета министров посетят провинции южного Таиланда во второй половине августа.

14 Августа 2018 09:58:30

Фото: Phuket PR Department

Как сообщила PR-служба администрации Пхукета, члены кабмина планируют посетить следующие провинции: Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Ранонг, Транг Сатун на андаманском побережье и Чумпхон, Накхон-Сри-Тхаммарат, Пхатталунг, Сураттхани и Сонгкхла на побережье Сиамского залива.

В сообщении PR-службы не указана точная дата визита Праюта Чан-Очи на Пхукет. При этом на сопровождающей сообщение фотографии премьер-министра указаны даты выездной сессии кабмина – 20 и 21 августа в провинции Чумпхон.