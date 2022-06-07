Премьер-министр презентовал на Пхукете туристическую стратегию SMILE

«Туризм – это отрасль не требующая больших инвестиций, но требующая пристальной и понимающей заботы, особенно заботы об окружающей среде, которая является важным компонентом тайского туризма», – заявил генерал Чан-Оча – «Правительство готово поддерживать стратегию качественного туризма и уделять больше внимания качеству туристов, а не количеству. Также правительство признает важность ответственного туризма, в котором ценности простираются от природы до культуры и того, что ты таец».
Премьер-министр особо поблагодарил «братьев и сестер на Пхукете» за то, что именно эта провинция смогла стать пионером открытия Таиланда для туристов в 2021 году, когда была запущена программа Phuket Sandbox, ставшая ролевой моделью для других мест.
«Статистика указывает, что количество прибывающих в страну туристов постепенно увеличивается и постепенно возвращается к норме», – добавил он.
Зарубежные прибытия в пхукетский аэропорт, действительно, в последние дни стабильно держатся на уровне выше 4 тыс. в сутки, показывая лучшие показатели с начала года, несмотря на то, что на дворе календарный низкий сезон. Хотя о докризисных показателях речи пока еще не идет.
Выступая на ТТС 2022 генерал Чан-Оча заявил, что туризму нужно быть готовы жить в новом мире, основными характеристиками которого являются волатильность, неопределенность, сложность и неоднозначность. Эти параметры глава правительства свел к аббревиатуре VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity).
«Для того, чтобы справляться с вызовами мира VUCA необходимо, чтобы все стороны совместно выработали гибкую и адаптивную стратегию, что особенно важно для хрупкой туристической отрасли, которая очень чувствительна к переменам», – заявил генерал Чан-Оча.
Впрочем, главной аббревиатурой дня стала SMILE. Именно эта концепция должна определять развитие туризма в новых реалиях. Всего предусмотрено пять основных векторов:
S – Sustainability. Ответственный и сознательный подход к экологии, включая энергопотребление, углеродный след, утилизацию мусора.
M – Manpower. Развитие человеческого потенциала и повышение квалификации работников турбизнеса до международного уровня, но без потери очарования тайскости.
I – Inclusive Economy. Включение в туристических процесс всех групп людей, как в роли поставщиков услуг и товаров, так и в роли потребителей.
L – Localization. Подчеркивание и использование уникальности каждой локации, интеграция сильных сторон для взаимной поддержки, укрепление связности регионов.
E – Ecosystems. Создание полноценных туристических экосистем во всех отношениях: от вопросов экологии до государственного регулирования отрасли.
S – Social Innovation. Акцент на новых практиках в туризме, отвечающих требованиям общества и меняющим его к лучшему.
«Правительство готово поддерживать и продвигать туризм, совместно решать проблемы, вырабатывать идеи и стратегии. Сегодня перед нами открылась важная возможность совместно определить путь развития туристической отрасли Таиланда – иметь стратегию движения, быть в курсе перемен в мире – чтобы с гордостью передать следующим поколениям одну из основных отраслей экономики нашей страны», – заявил Прают Чан-Оча.