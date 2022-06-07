Премьер-министр презентовал на Пхукете туристическую стратегию SMILE

Глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча посетил Пхукет и выступил с программной речью на церемонии открытия Конгресса по туризму в Таиланде (ТТС 2022). Как и ожидалось, премьер-министр озвучил новую стратегию развития туризма, получившую сокращенное название SMILE по первым буквам слов, обозначающих ее ключевые векторы. Отрасль, безусловно, согласится с каждым из пунктов, поскольку сама уже много лет говорит и о необходимости развития человеческого потенциала, и о важности сохранения природы как одного из факторов привлекательности Таиланда. Весь вопрос – в реализации.

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Туристический конгресс ТТС 2022 начался на Пхукете. С программной речью на открытии выступил премьер-министр Прают Чан-Оча. Фото: PR Phuket

«Туризм – это отрасль не требующая больших инвестиций, но требующая пристальной и понимающей заботы, особенно заботы об окружающей среде, которая является важным компонентом тайского туризма», – заявил генерал Чан-Оча – «Правительство готово поддерживать стратегию качественного туризма и уделять больше внимания качеству туристов, а не количеству. Также правительство признает важность ответственного туризма, в котором ценности простираются от природы до культуры и того, что ты таец».

Премьер-министр особо поблагодарил «братьев и сестер на Пхукете» за то, что именно эта провинция смогла стать пионером открытия Таиланда для туристов в 2021 году, когда была запущена программа Phuket Sandbox, ставшая ролевой моделью для других мест.

«Статистика указывает, что количество прибывающих в страну туристов постепенно увеличивается и постепенно возвращается к норме», – добавил он.

Зарубежные прибытия в пхукетский аэропорт, действительно, в последние дни стабильно держатся на уровне выше 4 тыс. в сутки, показывая лучшие показатели с начала года, несмотря на то, что на дворе календарный низкий сезон. Хотя о докризисных показателях речи пока еще не идет.

Выступая на ТТС 2022 генерал Чан-Оча заявил, что туризму нужно быть готовы жить в новом мире, основными характеристиками которого являются волатильность, неопределенность, сложность и неоднозначность. Эти параметры глава правительства свел к аббревиатуре VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity).

«Для того, чтобы справляться с вызовами мира VUCA необходимо, чтобы все стороны совместно выработали гибкую и адаптивную стратегию, что особенно важно для хрупкой туристической отрасли, которая очень чувствительна к переменам», – заявил генерал Чан-Оча.

Впрочем, главной аббревиатурой дня стала SMILE. Именно эта концепция должна определять развитие туризма в новых реалиях. Всего предусмотрено пять основных векторов:

S – Sustainability. Ответственный и сознательный подход к экологии, включая энергопотребление, углеродный след, утилизацию мусора.

M – Manpower. Развитие человеческого потенциала и повышение квалификации работников турбизнеса до международного уровня, но без потери очарования тайскости.

I – Inclusive Economy. Включение в туристических процесс всех групп людей, как в роли поставщиков услуг и товаров, так и в роли потребителей.

L – Localization. Подчеркивание и использование уникальности каждой локации, интеграция сильных сторон для взаимной поддержки, укрепление связности регионов.

E – Ecosystems. Создание полноценных туристических экосистем во всех отношениях: от вопросов экологии до государственного регулирования отрасли.

S – Social Innovation. Акцент на новых практиках в туризме, отвечающих требованиям общества и меняющим его к лучшему.

«Правительство готово поддерживать и продвигать туризм, совместно решать проблемы, вырабатывать идеи и стратегии. Сегодня перед нами открылась важная возможность совместно определить путь развития туристической отрасли Таиланда – иметь стратегию движения, быть в курсе перемен в мире – чтобы с гордостью передать следующим поколениям одну из основных отраслей экономики нашей страны», – заявил Прают Чан-Оча.