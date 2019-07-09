Премьер-министр понаблюдал за учениями IDMEx 2019 на Пхукете

В понедельник, 8 июля, на мысе Панва прошел очередной этап учений IDMEx 2019. За действиями спасателей наблюдал премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.

Новости Пхукета

В ходе учений в глубоководном порту Пхукета (Phuket Deep Sea Port) гражданские и военные спасатели отрабатывали действия при цунами. По сценарию учений, волна накрыла Пхукет после землетрясения в районе Андаманских и Никобарских островов.

В ходе учений была задействована различная техника, включая корабли Морской полиции и ВМФ Таиланда, а также вертолеты и дроны.

Среди прочего, спасатели отработали эвакуацию людей из разрушенных зданий и оказание первой помощи пострадавшим.

Тренировка в глубоководном порту проходила в рамках региональных учений IDMEх 2019, первый раунд которых состоялся в конце июня. На Пхукете тогда отрабатывали эвакуацию гражданских лиц из Патонга и оказание первой помощи пострадавшим. Аналогичные учения также проходят в провинциях Пханг-Нга, Краби, Ранонг, Транг и Сатун.

Как пояснил министр внутренних дел Анупонг Паоджинда, повышение готовности экстренных службы к чрезвычайным ситуация и унификация соответствующих процедур является одним из приоритетов для правительства Таиланда. Именно для этой цели и проводятся учения IDMEX 2019, первые интегрированные национальные учения по отработке действий при цунами.

В ходе учений отрабатывается не только эвакуация людей, но также спасательные процедуры и координация взаимодействия всех структур, ответственных за ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и оказание помощи пострадавшим.

Подборку фотографии с учений можно найти здесь.