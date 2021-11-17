Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Премьер-министр поддержал перенос открытия баров и пабов

Глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча высказался в поддержку предложения о переносе даты открытия баров, клубов и других развлекательных заведений с 1 декабря на 15 января.

Новости Пхукета

18 Ноября 2021, 10:00 AM
Ночная жизнь вернется в Таиланд не раньше середины января. В новогоднюю ночь бары и клубы работать не будут. Фото: Bangkok Post

Ночная жизнь вернется в Таиланд не раньше середины января. В новогоднюю ночь бары и клубы работать не будут. Фото: Bangkok Post

Предложение об отсрочке уже вызвало разочарование у представителей бизнеса, по которому пандемия коронавируса нанесла один из самых серьезных ударов. Впрочем, господин Чан-Оча прямо заявил, что меры по защите общественного здоровья не будут готовы к открытию баров и пабов 1 декабря, пишет Bangkok Post.

«Также нам нужно послушать, что скажет Министерство здравоохранения по данному вопросу», – заявил премьер-министр, возглавляющий в том числе и Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA). Заявление о переносе даты открытия развлекательных заведений было сделано именно этим органом.

Глава правительства предостерег оператором развлекательного бизнеса от самовольного открытия заведений до получения официального решения. Многие заведения действительно уже были уличены в соответствующих попытках и привлечены к ответственности.

Стоит отметить, что на фоне ожидавшегося открытия 1 декабря некоторые из развлекательных заведений уже начали подготовку к этому событию. В частности на это посетовал управляющий комплекса Tawan Daeng в Накхон-Ратчасиме Пхакин Петпон. Он заявил Bangkok Post, что уже «вызвал назад на работу» более 150 своих старых сотрудников.

«Не очень приятно будет сообщать им, что теперь им придется ждать еще месяц или около того», – отметил господин Петпон.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Таиланд открыл дополнительные горячие линии по проблемам Thailand Pass
В Таиланде создают комитет по защите интернет-покупателей
Таиланд запустил крупнейшую плавучую солнечную электростанцию
Таиланд не опасается завоза коронавируса туристами, проблема в нелегальных мигрантах
Таиланд открылся для туристов из 63 стран
Thailand Pass: Новая система разрешений на въезд в Таиланд
Энн Скотт-Кеммис стала Мисс Вселенной Таиланд 2021
Бангкок закрывает авиасообщение с провинциями
Гражданин России арестован в Таиланде по делу о наркоторговле
Кабмин Таиланда одобрил открытие Пхукета
Тайские школьники вернулись в классы
Власти Таиланда признали дефицит вакцин от коронавируса
Минздрав Таиланда получил первую партию вакцины AstraZeneca тайского производства
Причиной смерти посла Украины в Таиланде назван сердечный приступ
Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта

 

EPL predictions
MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential
QSI International School Phuket

 