Премьер-министр поддержал перенос открытия баров и пабов

Глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча высказался в поддержку предложения о переносе даты открытия баров, клубов и других развлекательных заведений с 1 декабря на 15 января.

Новости Пхукета

18 Ноября 2021, 10:00 AM

Ночная жизнь вернется в Таиланд не раньше середины января. В новогоднюю ночь бары и клубы работать не будут. Фото: Bangkok Post