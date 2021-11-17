Премьер-министр поддержал перенос открытия баров и пабов

Предложение об отсрочке уже вызвало разочарование у представителей бизнеса, по которому пандемия коронавируса нанесла один из самых серьезных ударов. Впрочем, господин Чан-Оча прямо заявил, что меры по защите общественного здоровья не будут готовы к открытию баров и пабов 1 декабря, пишет Bangkok Post.
«Также нам нужно послушать, что скажет Министерство здравоохранения по данному вопросу», – заявил премьер-министр, возглавляющий в том числе и Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA). Заявление о переносе даты открытия развлекательных заведений было сделано именно этим органом.
Глава правительства предостерег оператором развлекательного бизнеса от самовольного открытия заведений до получения официального решения. Многие заведения действительно уже были уличены в соответствующих попытках и привлечены к ответственности.
Стоит отметить, что на фоне ожидавшегося открытия 1 декабря некоторые из развлекательных заведений уже начали подготовку к этому событию. В частности на это посетовал управляющий комплекса Tawan Daeng в Накхон-Ратчасиме Пхакин Петпон. Он заявил Bangkok Post, что уже «вызвал назад на работу» более 150 своих старых сотрудников.
«Не очень приятно будет сообщать им, что теперь им придется ждать еще месяц или около того», – отметил господин Петпон.