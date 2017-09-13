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Премьер-министр отстранил 12 тайских авиакомпаний от международных рейсов

Глава правительства Таиланда временно отстранил от международных рейсов 12 тайских авиакомпаний.

Новости Пхукета

13 Сентября 2017 09:48:37

Лайнер Orient Thai в аэропорту Don Mueang. Фото: Alec Wilson / Wikimedia Commons
Лайнер Orient Thai в аэропорту Don Mueang. Фото: Alec Wilson / Wikimedia Commons

Приказ о приостановке полетов за рубеж был издан на основании 44-й статьи временной конституции Таиланда, дающей премьер-министру особые полномочия в сфере национальной безопасности. Указанные в приказе 12 авиакомпаний отстранены от международных рейсов до получения новых сертификатов операторов от Управления гражданской авиации Таиланда (СААТ), пишет Bangkok Post

От международных рейсов были отстранены следующие авиакомпании: Orient Thai Airlines, Thai Vietjet Air, Mjets, K-Mile, Jet Asia Airways, AC Aviation, Siam Land Flying, Asia Atlantic, VIP Jets, HS Aviation, Advance Aviation и Skyview Airways. В сумме на эти компании приходится 2% рынка воздушных перевозок.

«Дело не в том, что они провалили проверку. Проверка просто еще не пройдена до конца. Они смогут возобновить полеты за рубеж, как только проверка завершится», – пояснил глава СААТ Чула Сукманоп.

При этом официальный представитель правительства Таиланда Сансерн Кэукамнерд указал, что решение было принято на фоне запланированного на следующую неделю визита представителей Международной организации гражданской авиации (ICAO). В 2015 году ICAO заявила о серьезных проблем с безопасностью на воздушном транспорте в Таиланде. Нынешняя инспекция должна дать ответ на вопрос о том, насколько эффективно страна справилась с проблемой.

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