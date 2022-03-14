Премьер-министр открыл новый аэропорт в Яле

В понедельник, 14 марта, в провинции Яла официально открылся новый аэропорт Betong в одноименном городе. Одним из первых принятых пассажиров стал глава правительства Прают Чан-Оча, прилетевший на неспокойный юг Таиланда из столицы рейсом бюджетной авиакомпании Nok Air.

Новости Пхукета

15 Марта 2022, 12:00 PM

Прают Чан-Оча в Бетонге 14 марта. Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, рейс DD6260 с премьер-министром на борту вылетел из аэропорта Don Mueang и приземлился в аэропорту Betong в 10:00 утра.

Вместе с премьером на «глубокий юг» прилетели вице-премьер и глава Минздрава Анутин Чарнвиракун, глава Министерства внутренних дел Анупонг Паоджинда, глава Минтрансп Саксаям Чидчоб, заместитель министра транспорта Атхират Раттанасет и другие официальные лица,

Выступая на открытии аэропорта, господин Чан-Оча сообщил, что правительство намерено превратить Бетонг в образцовый город приграничной торговли и туризма на фундаменте стабильности, процветания и ответственного развития. Господин Чан-Оча отметил, что Бетонг – город богатой культуры и живописной природы, привлекающий туристов из других районов Таиланда и из-за рубежа. Betong стал 29-м по счету аэропортом Королевства.

Напомним, что Яла входит в число провинций, где уже многие годы ведут вооруженную борьбу мусульманские сепаратисты, террористическими методами добивающиеся независимости от Таиланда. Боевику практикуют нападения на силовиков и гражданских с использованием огнестрельного оружия и взрывчатки.

В частности, 10 марта в результате взрыва самодельного взрывного устройства у школы Ban Taopoon School в округе Баннанг-Сата пострадали четверо рейнджеров и двое гражданских. 23 февраля двое полицейских получили ранение в результате взрыва у отдела полиции в округе Мыанг-Яла. 19 февраля в результате срабатывания размещенной у дороги бомбы в округе Раман пострадали три сотрудника полиции. 11 февраля в округе Баннанг-Сата один человек пострадал в результате срабатывания взрывного устройства у банкомата, а второй был обстрелян из засады и получил огнестрельное ранение, когда ехал по дороге на мотоцикле.