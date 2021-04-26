Премьер-министр оштрафован за отсутствие маски

Глава правительства Таиланда генерал Прают Чан-Оча был оштрафовав на 6 тыс. бат за появление без маски на совещании по вопросам вакцинации населения страны.

Новости Пхукета

26 Апреля 2021, 07:27 PM

Посещение совещания без маски обошлось премьеру в 6 тыс. бат. Фото: Government House

Администрация Бангкока сделала ношение масок в общественных местах обязательным с 26 апреля, сообщает Bangkok Post. И одним из первых заявление в полицию было подано на главу правительства, причем сделал это губернатор столицы Ассавин Квангмуанг.

Также к дискуссии подключились социальные медиа, пользователи которых увидели премьера сидящим за совещательных столом без маски, тогда как остальные участники были в средствах индивидуальной защиты. Собственно, именно шум в соцсетях и подтолкнул городскую администрацию к действиям. Вызвавшая возмущение публикация была позже удалена.

В своей публикации на Facebook полковник Ассавин Квангмуанг отметил, что генерал Чан-Оча спросил у него, что он сделал не так и попросил проверить это.

«Я сказал ему, что он нарушил требования объявления Администрации столицы о том, что все в городе должны носить защитные маски постоянно, кроме нахождения на территории места проживания. Нарушение грозит штрафом до 20 тыс. бат. в Соответствии со статьей 51 Закона об эпидемиологии от 2015 года», - ответил полковник Квангмуанг.

По итогам расследования сумма штрафа для главы правительства составила 6 тыс. бат. Обвинения были предъявлены прямо в Доме правителства, генерал Чан-Оча соласился заплатить штраф.

Общая практика, как пишет Bangkok Post, сейчас состоит в том, что за первое нарушение человек штрафуется на 6 тыс. бат, за второе – на 12 тыс. бат, за третье и последующие – на максимальные 20 тыс.