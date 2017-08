Прелести дождливого сезона в Banyan Tree Марк Ноулс отправился на расслабленный бранч Go Live без туристов в отеле Banyan Tree. Марк Ноулс 27 Августа 2017 18:00:00 Среди резидентов Пхукета уже давно сталю трюизмом, что низкий сезон – это время, когда остров принадлежит не туристам, а тем, кто называет его домом. Мысль банальная, эгоистичная, но в целом верная. Особенно это заметно на воскресных бранчах, когда за столиками преимущественно знакомые лица, а шеф-повар может себе позволить пообщаться с каждым из гостей. Именно таким был наш визит на бранч Go Live в отеле Banyan Tree. С предыдущего посещения изменилось немного. Лагуна все так же живописна, в ресторане Watercourt по-прежнему тихо играет саксофон, а шеф Кретон продолжает экспериментировать с меню, добавляя каждый раз что-то новое. В этот раз в роли новинки выступал паштет фуа-гра на булочке бриош с фисташками и сальсой из манго. Я не отказался от предложения попробовать и вынужден был признать, что сладкий соус и правда органично дополняют нежную печень. Также не смог я пройти и мимо лобстера «Термидор», все равно уж ударился в декаданс. Моя спутница – большая поклонница даров моря – проблем с выбором и вовсе не имела. Если вы были на бранче в Banyan Tree, то знаете, что его главный символ – выставленные в ресторанном зале на горе льда устрцы, лангусты, креветки, мидии, крабы и другие морские изыски. Плюс отдельный стол с суши и сашими для поклонников японской кухни. По заказу шеф и его команда могут также приготовить стейк или корейку ягненка, так что не стесняйтесь спрашивать. Я же не мог пропустить стол с сырами, мясной нарезкой и свежим хлебом. Если вы тоже истосковались по Европе, то здесь вас ждет утешение. Тем более, что в низкий сезон гостей на бранче немного, и не исключено, что у стола с камамбером и салями вы будете единственным клиентом. Бранч Go Live в ресторане Watercourt проходит каждое воскресенье с 12:00 до 15.30. Заказ столиков по телефону 076) 372 400, эл. почте FB-Phuket@banyantree.com и на сайте Watercourt.