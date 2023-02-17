Предупреждения о медузах появились на пляжах Пхукета, спасателям пополнили аптечки

На пляжах западного побережья Пхукета установили информационные щиты с предупреждением о медузах. Официальные лица подтвердили, за последнюю неделю, действительно, было сразу несколько десятков обращений от купальщиков, которых ужалили в воде эти представители морской фауны. При этом на щитах изображены не только медузы, но и потенциально более опасные физалии (сифонофоры), известные как португальские кораблики. На Пхукете пока не было летальных случаев контакта человека с медузой или физалией, но подобное происходило в Сиамском заливе.

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На фоне участившихся обращений пляжным спасателям также выдали необходимые медицинские средства для оказания помощи купальщикам и уксус для нейтрализации яда.

В четверг, 16 февраля, визит на пляж Карон нанес директор Центра защиты морских ресурсов на Пхукете Сучарт Ранаруангсри. Чиновник побщался с пляжными спасателями, а также сообщил, что сотрудники его организации посетят более 20 ключевых пляжей острова, включая Патонг, Ката, Сури, Най-Янг и даже пляж Панва на одноименном мысу на восточном побережье Пхукета.

«Более 30 человек в последние дни были ужалены медузами во время купания на пляжах. В большинстве случаев серьезного вреда не было», – заявил господин Ранаруангсри.

«Среди медуз много разных видов. Они водятся в прибрежных районах пхукетской акватории, большинство из них – обычные “огненные медузы”. От яда обычных медуз помогает уксус, которым нужно поливать место ожога не менее 30 секунд, чтобы он подействовал. Но никогда не смывайте яд простой свежей водой, питьевой водой или алкоголем», – порекомендовал он.

Господин Ранаруангсри не забыл упомянуть и португальские кораблики, которые также периодически появляются у пляжей Пхукета. Контакт с ними грозит более серьезным ожогом, поэтому купальщикам нужно быть осторожными и помнить о том, что в Андаманском море имеется своя специфическая фауна.

«Обращайте внимание на предупреждающие знаки и купайтесь только в отмеченных спасателями безопасных местах. Всегда следуйте предупреждениям официальных лиц», – попросил господин Ранаруангсри.

При этом глава Центра защиты морских ресурсов упомянул рост числа обращения в связи с контактами с медузами, но не упомянул в этом контексте кораблики. Раньше об их появлении всегда предупреждали пляжные спасатели, однако на Пхукете больше нет единой структуры, которая бы координировала работу лайфгардов и занималась централизованным информирование жителей и гостей острова об угрозах.

Напомним, что при контакте с медузой и получении ожога самым разумным является обратиться к спасателям – они знают, что делать, а также вызовут скорую помощь и помогут дождаться ее приезда в случае серьезных последствий. Популярные формы народной медицины, такие как уринотерапия, не рекомендуются специалистами.