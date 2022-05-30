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Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях продлили до четверга

Пхукетский офис Морского департамента продлил действие предупреждения о неблагоприятных погодных условиях до четверга, 2 июня. На Пхукете ожидаются обильные дожди в сопровождении сильного ветра и значительное волнение на море.

30 Мая 2022, 05:36 PM
Купание в зонах, где установлены красные флаги, строго запрещено. Фото: PR Phuket

Купание в зонах, где установлены красные флаги, строго запрещено. Фото: PR Phuket

Купание в зонах, где установлены красные флаги, строго запрещено. Фото: PR Phuket

Купание в зонах, где установлены красные флаги, строго запрещено. Фото: PR Phuket

Купание в зонах, где установлены красные флаги, строго запрещено. Фото: PR Phuket

Купание в зонах, где установлены красные флаги, строго запрещено. Фото: PR Phuket

Купание в зонах, где установлены красные флаги, строго запрещено. Фото: PR Phuket

Купание в зонах, где установлены красные флаги, строго запрещено. Фото: PR Phuket

Купание в зонах, где установлены красные флаги, строго запрещено. Фото: PR Phuket

Купание в зонах, где установлены красные флаги, строго запрещено. Фото: PR Phuket

Купание в зонах, где установлены красные флаги, строго запрещено. Фото: PR Phuket

Купание в зонах, где установлены красные флаги, строго запрещено. Фото: PR Phuket

Как подчеркнул сегодня, 30 мая, глава Морского департамента на Пхукете Начапонг Пранит, капитаны всех морских судов должны быть особенно осторожны, а маломерные суда в штормовую погоду должны оставаться на берегу.

Господин Пранит добавил, что Метеорологический департамент Таиланда (TMD) также пока не прогнозирует улучшения погоды. За сегодняшний день он дважды перевыпустил свое предупреждение о сложных метеоусловиях.

На всех основных пляжах Пхукета сейчас развеваются красные флаги, означающие, что купание строго запрещено. Погода и так не располагает к тому, чтобы искупаться, но спасатели отдельно предупреждают отдыхающих, что делать этого нельзя, даже если вдруг захочется.

«Там, где установлены красные флаги, плавать в море туристам абсолютно запрещено», – предупредил Центр помощи туристам (ТАС), очевидно, имея в виду, что заходить в воду не стоит не только туристам, но и кому-либо вообще.

ТАС напомнил тем, кто не знает, что красными флагами на пляжах отмечаются места, где купаться нельзя, тогда как желто-красные флаги обозначают зону, где дежурят спасатели, так что заходить в воду можно, но стоит быть особо внимательными.

Поскольку низкий сезон уже начался, угрозу на пляжах представляют собой не только волны, которые запросто могут сбить человека с ног и утащить в море, но и отбойные течения.

«Операторов пляжного бизнеса уже попросили присматривать за отдыхающими и заботиться о безопасности туристов, которые вернуться купаться, когда погода наладится», – отметил ТАС.

 

 

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